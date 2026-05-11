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Dolarización formal, una tentación en Venezuela

Dolarización formal, una tentación en Venezuela

Andrea Tosta

11 de Mayo de 2026 | 02:09
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La dolarización formal es una fantasía recurrente en Venezuela que cobra fuerza sin Nicolás Maduro. Adoptar la moneda estadounidense es tentador en este país de muy elevada inflación, pero economistas consideran que la medida sería drástica, incluso bajo la tutela de su emisor.

En Venezuela existe una dolarización parcial de hecho que Maduro, capturado en enero por fuerzas estadounidenses, describió como una “válvula de escape”. Dos meses antes de su caída, Delcy Rodríguez, entonces su vicepresidenta y ahora mandataria interina, defendió la “soberanía monetaria” y afirmó que el “bolívar es fundamental”.

Oficializar el uso del dólar estadounidense es visto como una panacea en Venezuela tras años de recesión y una inflación crónica que expertos atribuyen a malas políticas monetarias. El chavismo, en tanto, lo achaca a las sanciones de Washington.

“Deberían dolarizar el país”, se resigna Javier Roa, un supervisor de autobuses de 67 años que a diario recauda enormes fajos de billetes con poco valor. “El bolívar aquí se está muriendo”, lamenta.

Rodríguez gobierna temporalmente bajo fuerte presión de Donald Trump, que dice estar a cargo de comercializar el crudo venezolano.

“Dolarizar es la cosa así grande que falta. Eso viene pronto y con Trump se hace fácil”, piensa Carlos, un taxista de Caracas que se reserva su apellido por temor. El bolívar contante quedó relegado a pagos menudos como el pasaje de bus. Su valor se pulverizó en medio de una acelerada depreciación, tres devaluaciones desde 2008 y 14 ceros menos. El billete de mayor denominación (500 bolívares) equivale a un dólar al tipo de cambio oficial.

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Opción “atractiva”

La desinformación exacerba la ilusión. El equipo de fact-checking de AFP identificó un video falso donde Trump anunciaba que el dólar sería la única moneda de Venezuela.

La dolarización formal es “atractiva” porque “tumba la inflación con rapidez”, estima el economista Asdrúbal Oliveros.

El alza crónica de precios alcanzó un pico histórico del 130.000% en la cresta de una ola hiperinflacionaria de cuatro años que cerró en 2021.

Aunque a menor escala, la alta inflación persiste. El Banco Central de Venezuela (BCV) informó una variación anualizada del 611,9% en abril. Economistas independientes reportan incrementos de precios en dólares.

Esto enciende el “deseo” del venezolano de “transitar a un sistema monetario que le permita subsistir y que no erosione el valor de la moneda”, señala el economista Leonardo Vera, de la privada Universidad Metropolitana.

Ecuador, Panamá y El Salvador, únicos tres países dolarizados de América Latina, lograron cierta estabilidad macroeconómica. Territorios insulares como Palaos, Timor Oriental y las Islas Marshall también acogieron el dólar.

No obstante, es “problemática” para la diversificación de la economía y el crecimiento a largo plazo, dice Vera.

Solución “extrema”

El dólar se instaló informalmente en los intercambios de los venezolanos desde 2019 tras flexibilizaciones de un control cambiario que lo proscribió durante 15 años.

Pero con una dolarización formal se elimina la política monetaria y queda la fiscal. “Tienes dos brazos, amputas uno”, explica Hermes Pérez, economista especializado en instituciones financieras.

“Es una solución extrema”, asegura, que implica reformas constitucionales y legislativas.

Vera lo considera “difícil”, pero “no imposible”. Puede darse cuando el BCV “tenga suficientes reservas internacionales en dólares en efectivo y pueda hacer ese canje de los bolívares por los dólares”.

Oficializar “un sistema bimonetario es más factible a corto plazo”, sopesa Pérez. “Es lo que tenemos” en la práctica.

Los precios en Venezuela se marcan sin pudor en la divisa estadounidense, sobre la que pesa un impuesto del 3% en transacciones desde 2022.

Un dólar oficial y otro paralelo coexisten con una brecha cercana al 25%, que varía diariamente e inquieta a quienes se refugian en el billete verde como único ahorro. Quien los tiene “prefiere atesorarlos”, según Vera.

En las calles desaparecen de a poco. En marzo se contabilizaron 3.986 millones de dólares circulantes frente a los 4.396 millones en noviembre, según Oliveros.

Esperanza Suárez solo quiere “de vuelta” su bolívar “fuerte”, como lo bautizó el fallecido expresidente Hugo Chávez.

“Yo no estoy de acuerdo con la dolarización”, opina esta vendedora de 72 años en Sabana Grande, una zona comercial de Caracas. “¿Por qué el dólar? ¿Por qué? Si aquí estamos en Venezuela”.

AFP

 

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