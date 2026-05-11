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Política y Economía |Permisos para el sistema SIRA

Surgen más implicados y revelaciones por las coimas durante el cepo

Surgen más implicados y revelaciones por las coimas durante el cepo

El exministro de Economía, Sergio Massa /archivo-na

11 de Mayo de 2026 | 02:08
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La investigación judicial sobre presuntas coimas para obtener permisos SIRA durante el gobierno de Alberto Fernández avanzó sobre financistas y exfuncionarios, entre ellos Martín Migueles, vinculado a Wanda Nara, el exsubsecretario en Economía Germán Cervantes y un funcionario de la Municipalidad de Tigre.

El fiscal federal Franco Picardi ya identificó a “dos de los cuatro empresarios” sospechados de pagar sobornos para acceder a autorizaciones de importación y obtener dólares oficiales que luego habrían sido volcados al mercado blue.

La pesquisa apunta a maniobras realizadas entre 2020 y 2023, en el marco del cepo cambiario y del sistema SIRA implementado durante la gestión económica de Sergio Massa. De acuerdo con el expediente, los pagos ilegales oscilaban entre el 10 y el 15 por ciento del monto de las operaciones.

Entre los nombres mencionados aparece Germán Cervantes, quien fue subsecretario de Política y Gestión Comercial y número dos de la Secretaría de Comercio encabezada por Matías Tombolini. Según la investigación publicada en Clarín, tenía un rol clave en el manejo del esquema de importaciones.

El expediente también incorpora audios y videos atribuidos al financista Martín Migueles, investigado por presuntas maniobras con permisos de importación y operaciones cambiarias. En el material secuestrado durante más de 30 allanamientos se observan referencias a compras de relojes de lujo, vehículos de alta gama y celebraciones por la suba de la brecha cambiaria.

Migueles, quien mantuvo una relación sentimental con Wanda Nara, aparece además vinculado a la casa de cambios ARG Exchange, que según la causa habría operado unos 250 millones de dólares junto a otras agencias y bancos bajo análisis judicial.

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En otro tramo de la investigación figura Daniel Chiliutti, funcionario de la Municipalidad de Tigre, quien se desempeñaba como director general de Relaciones Comunitarias y Programas Especiales. El dictamen sostiene que habría colaborado con la habilitación de la agencia ARG Exchange en esa localidad bonaerense.

Los audios analizados por el fiscal coinciden con fechas de otorgamiento de permisos SIRA a firmas investigadas por presuntas importaciones simuladas y maniobras de lavado de activos.

 

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