Las podas excesivas y la necesidad de contar con un censo forestal

Una vez más se conocieron reclamos y denuncias por la “severidad” con que se realizan algunas podas de árboles en la Ciudad y en este caso las protestas fueron impulsadas por integrantes del Foro de Defensa del Árbol que reclamaron el cumplimiento de las pautas que reglamentan esa actividad. Ello, sin dejar de ver la necesidad de que se realice un completo censo forestal.

Los ambientalistas se reunieron en la zona de 11 y 57 para denunciar las malas podas que tanto afectan al valioso arbolado urbano, exhibiendo pancartas con leyendas alusivas: “Un árbol sin ramas no es un árbol” y “Los árboles pertenecen a la comunidad”. Entre sus principales reclamos, pidieron al municipio que sean respetadas la ordenanza 9.880 y la ley Provincial 12.276, ambas reglamentarias del trato del arbolado público.

La entidad denunció varios casos concretos en el casco céntrico donde, según afirmaron, se incumplieron tanto la legislación vigente como un fallo judicial dictado en noviembre de 2024 que ordenaba proteger los ejemplares de la ciudad.

Los episodios ocurrieron en avenida 7 y 63, en calle 12 entre 67 y 68 y en 53 y 10. El caso de mayor repercusión fue el registrado en la manzana del Palacio Municipal, afirmaron, donde los históricos naranjos fueron, según los manifestantes, severamente desfigurados por las intervenciones.

Desde luego que las podas innecesarias, indebidas y realizadas también por los frentistas sin permiso municipal conforman una de las agresiones más fuertes contra el rico patrimonio del arbolado platense.

Pero también puede hablarse de extracciones inconsultas y sin reposición, de las intervenciones no autorizadas de los frentistas y de obras mal planificadas que suelen empezar por la extracción de ejemplares, como muestras de una desatención continuada.

El deterioro del arbolado en La Plata no es un fenómeno nuevo, pero su persistencia y agravamiento lo han transformado en una marca visible de la degradación urbana y ambiental.

Pero se sabe también que hace años los especialistas reclaman, como punto de partida para enfocar en profundidad el problema -en especial de las podas mal realizadas- la necesidad de contar con un sistematizado censo forestal, a partir del cual se regularizarían los operativos, de modo de mantener una política de forestación acorde a las necesidades reales.

Ese censo debiera convertirse en un registro completo y actualizado de ejemplares que integran el patrimonio vegetal platense. El último relevamiento de ejemplares realizado en la Ciudad data de hace casi dos décadas y fue el realizado por la cátedra de Silvicultura de la facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP.

Entre muchas otras consecuencias muy positivas el censo permitiría conocer la cantidad de metros cuadrados de espacio verdes forestados que existe por cada habitante.

La realización del censo forestal implicaría, además, un primer paso para volver a arraigar a la Ciudad en la tradición iniciada por los fundadores, que marcan en el arbolado público uno de los valores más fidedignos de la capital bonaerense.