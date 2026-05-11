Estudiantes vs Racing: El Pincha recibió un golpe en el final y se quedó con las manos vacías

Este torneo es así. El año pasado le tocó la inversa y lo festejó. Ahora la desilusión lo golpea fuerte- Estudiantes no mereció perder pero se quedó con las manos vacías ante Racing como local en los octavos de final del torneo Apertura. Se acabó el sueño de ir por el bicampeonato, más allá que nunca estuvo arriba de la mesa. Perdió 1-0 por un gol de pelota parada en el último minuto del partido.

Estudiantes dio ventaja de jugar sin Tiago Palacios. Tampoco lo pudo hacer Eric Meza. Y algunos jugadores, caso Gabriel Neves, lo hizo en inferioridad de condiciones. Eso, más el agotador viaje a la altura podrían ser atenuantes para entender esta derrota que -de todos modos- no mereció. Pero sucedió y no podrá lamentarse demasiado. Tendrá que barajar y dar de nuevo para asegurar su clasificación en la Copa Libertadores.

El equipo no se adaptó bien con tres volantes similares. Le faltó conducción

El primer tiempo se disputó en la mitad de cancha, en donde los dos equipos poblaron de jugadores la zona, con defensas de tres centrales y un solo delantero de área. Dos formatos similares que se chocaron en una batalla de 25 metros, con poca tenencia de la pelota y mucho pelotazo frontal.

El Pincha intentó sorprender sobre la marca de Marcos Rojo, que no pudo nunca en el mano a mano contra Carrillo o Farías. Fue la puerta que tuvo el local pero que no aprovechó demasiado, como tampoco los 15 minutos de sol incómodo sobre Facundo Cambeses. Fue más prolijo pero no pudo imponerse en esa pulseada futbolística. No generó una chance clara de gol, salvo un par de remates desde afuera del área y una infracción sobre Carrillo que dejó alguna duda en cancha pero ninguna al verla por TV.

La Academia encontró en la marca de Mancuso la forma de entrar con pelota y tenencia al área de Estudiantes. Toto Fernández, Rojas o Conechny atacaron bastante por allí para tirarle algún centro a Maravilla Martínez, que fue el más peligroso del rival más por pasado que presente. A falta de seis minutos quedó mano a mano contra Muslera y definió mal al segundo palo, en la jugada más clara de ese primer tiempo de mucho estudio y reparto de acierto y errores de ambas partes.

Lo más cerca que estuvo Estudiantes fue con un remate desde afuera del área de Eros Mancuso, que controló Cambeses y luego Rojo despejó lejos del área en una de las últimas jugadas de se período que no mostró a ninguno superior por sobre el otro.

En el segundo tiempo el Pincha se adelantó un poco y ya no apostó tanto a la contra. Asumió el protagonismo y fue por el triunfo pero no con tantas ideas ni lucidez para la elaboración. Extrañó a Tiago Palacios y evidenció que estaba cansado por la seguidilla y, básicamente, por la reciente excursión por Cusco y sus 3500 metros sobre el nivel del mar.

No pudo encontrar la receta ni los caminos claros a Cambeses. Tampoco pudo sostener la presión alta del inicio y empezó a instalarse otra vez ese partido de lucha en la mitad de cancha, que sólo se iba a destrabar con un error o una muy buena combinación.

Lo tuvo Guido Carrillo que erró un gol increíble debajo del arco. La llevó González Pirez de arco a arco, cedió a Farías que desbordó y le dejó el gol servido al delantero que por esas cosas del fútbol definió por arriba del travesaño porque agarró mal la pelota. Fue, hasta ese momento, lo más claro del partido.

El gol que erró Guido Carrillo en el segundo tiempo pudo haber cambiado todo

Estudiantes, ahora sí, se puso el traje de animador y fue con más decisión por el triunfo. Tuvo otra aproximación y un gol anulado a Cetré por una posición adelantada de Alexis Castro. Era un golazo a los 22 minutos que pudo cambiar la historia.

Adentro Brian Aguirre para jugar por la izquierda y el colombiano Cetré se pasó a la derecha. El Pincna cambió el dibujo y modificó en nombre por nombre el “9” ya que ingresó Adolfo Gaich por Carrillo.

Y cuando en el partido no pasaba nada que mostrase lo contrario y la prensa partidaria de Racing se quejaba de sus jugadores en la platea, llegó el tiro de esquina de Rojas (de una jugada que se reclamó mano en la previa) y Santiago Sosa saltó por el segundo palo para marcar de cabeza el gol del triunfo, en el último minuto. Fallaron los marcadores y se sorprendió el arquero. La pelota se metió en el arco de Muslera que no pudo hacer nada. Y explotó el banco de suplentes de Gustavo Costas que zafó su continuidad. Hacía más de un mes que no ganaba y primera vez que el DT supera al Pincha al frente de la Academia.

No hay mucho para recriminar a este Estudiantes, que hizo todo con lo que tenía a mano. No le dio el resto físico y no tuvo suerte. También falló la chance que tuvo y su rival no. A pensar en la Copa Libertadores y en el segundo semestre.

1 Triunfo de Costas sobre Estudiantes . El DT no había podido ganarle al Pincha, con quien llevaba una racha de tres derrotas y dos empates, uno de ellos que se definió penales y lo tuvo a Estudiantes campeón. Por eso el festejo de la Academia. . El DT no había podido ganarle al Pincha, con quien llevaba una racha de tres derrotas y dos empates, uno de ellos que se definió penales y lo tuvo a Estudiantes campeón. Por eso el festejo de la Academia.

3 vez que queda eliminado de local . A Estudiantes no le queda bien ser primero de grupo. Antes le tocó ser derrotado por Independiente y luego Argentinos. Ahora, Racing. . A Estudiantes no le queda bien ser primero de grupo. Antes le tocó ser derrotado por Independiente y luego Argentinos. Ahora, Racing.

El informe de Martín Cabrera tras la derrota y eliminación