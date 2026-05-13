Alak y el embajador de la Unión Europea impulsan una agenda de innovación para La Plata

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El intendente de La Plata, Julio Alak, y el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, mantuvieron un encuentro para explorar mecanismos de cooperación entre el Municipio y la asociación.
“Queremos fortalecer una agenda de cooperación internacional que nos permita avanzar en modernización del Estado, gobierno digital e infraestructura, incorporando herramientas tecnológicas e innovación para brindar mejores servicios a los vecinos”, sostuvo Alak.
Por su parte, Høeg agradeció el espacio de intercambio y manifestó su interés en conocer la gestión municipal que encabeza el intendente platense. Además, expresó su asombro por el perfil fundacional europeo de la ciudad y destacó el potencial de La Plata para desarrollar proyectos de innovación y modernización.
En ese marco, las autoridades dialogaron sobre la implementación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y coincidieron en las expectativas positivas que genera para promover inversiones, acompañamiento y oportunidades de desarrollo.
Asimismo, desde el Municipio se solicitó asistencia técnica y cooperación en herramientas vinculadas a modernización del Estado, sistemas de tablero de control e incorporación de inteligencia artificial para optimizar la gestión pública y la toma de decisiones.
Durante el encuentro también se presentó el proceso de modernización que impulsa la Comuna a través del Centro Administrativo Municipal (CAM), y el embajador europeo se mostró sorprendido por los indicadores de satisfacción ciudadana y la agilización de trámites implementada por la actual gestión.
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Otro de los puntos abordados fue el avance de una ordenanza de transparencia orientada a fortalecer el acceso a la información pública y consolidar mecanismos de control y seguimiento de la administración municipal.
Estuvieron presentes el primer secretario de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, Andreas Høj Fierro; el secretario de Modernización, Tomás Barbieri; la subsecretaria de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos; el subsecretario de Planificación municipal, Eric Lagorio; el subsecretario de Informática, Leandro García; y el director de Relaciones Internacionales, Francisco García Montes.
Cabe destacar que la ciudad de La Plata reúne condiciones particularmente relevantes para este tipo de articulación debido a su rol como capital provincial, su consolidación como polo universitario y científico de referencia y su ecosistema académico y productivo, que ofrece una plataforma sólida para impulsar proyectos de alto impacto tecnológico y regional.
Asimismo, la presencia de la Universidad Nacional de La Plata, referente en América Latina, constituye un activo estratégico fundamental para la innovación y el fortalecimiento institucional y, gracias a esta sólida base científico-tecnológica, la ciudad cuenta con capacidades concretas para impulsar proyectos de gobierno digital, inteligencia urbana basada en datos y eficiencia energética.
Además, posee una significativa capacidad de articulación territorial y metropolitana al conformar un corredor urbano-productivo de relevancia estratégica e integrar actividades industriales, portuarias y logísticas que tienen una fuerte incidencia en el desarrollo económico y productivo de la provincia de Buenos Aires.
Del mismo modo, La Plata favorece modelos de gobernanza colaborativa al integrar el Municipio con el sistema científico, el sector productivo y los distintos niveles del sector público, un trabajo multisectorial que permite transferir buenas prácticas y modelos de gestión innovadores bajo esquemas de cooperación descentralizada.
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