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Política y Economía

Datos oficiales ratifican la pérdida de poder adquisitivo de los salarios

La inflación sigue por encima de los aumentos que logran los distintos sectores

Datos oficiales ratifican la pérdida de poder adquisitivo de los salarios
15 de Mayo de 2026 | 11:58

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La debilidad del consumo interno se explica en buena medida por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, lo cual queda certificado al comparar índices oficiales de la inflación y evolución de las remuneraciones.

Según el INDEC la inflación de marzo fue de 3,4%, mientras que la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que publica el ministerio de Capital Humano registró un crecimiento de 2,4%.

Cuando se observa el trimestre la tendencia es la misma. La inflación acumulada a marzo fue de 9,4%, mientras que la evolución de los salarios fue de 8,6%. Esto demuestra que los salarios perdieron terreno contra la inflación, lo cual agudiza la escasez de recursos de las familias.

Además, como el “sueldo disponible” luego del pago de obligaciones básicas también se redujo, la capacidad de comprar bienes se deterioró y afecta a comercio e industrias.

El Gobierno señala que el RIPTE no es un buen indicador de la evolución de los salarios por su conformación, no obstante ello, para elaborarlo se toman una serie de factores que dan una idea de valores que sirven para marcar la tendencia.

El RIPTE tiene estas características:

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* Los salarios evaluados son los correspondientes a los puestos de trabajo con una antigüedad de 13 meses o más.

* Considera los salarios de los puestos de trabajo del sector privado y del sector público nacional, provincial y municipal que hayan transferido sus cajas previsionales SIPA.

* Solo cuantifica los componentes remunerativos del salario (imponibles al sistema de seguridad social).

* Tiene en cuenta el monto salarial hasta el tope imponible definido para los aportes personales al sistema de seguridad social.

Pero al margen de las consideraciones técnicas, esta diferencia es un indicador que es concordante con las estadísticas privadas de caída del consumo.

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