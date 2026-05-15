Romance confirmado: se filtró la primera foto de Mauricio Macri con su nueva novia

El efectivo vuelve a ser atractivo en La Plata: descuentos de hasta el 40% en comercios
El efectivo vuelve a ser atractivo en La Plata: descuentos de hasta el 40% en comercios
Falsa cita en La Plata: una trampa sexual que acabó en extorsión
"El único alivio será un índice cero" dijo Milei sobre el 2,6% de inflación en abril y la baja tras 10 meses
Crisis en IOMA: la oposición pide la interpelación de su presidente
Adorni sumó dos viajes relámpago y ordenan más medidas de prueba
EN FOTOS | El Museo de La Plata ya luce renovado y la joya del Bosque platense vuelve a brillar
El Concurso de EL DIA y su primer ganador: ya se juega por otro álbum y 20 paquetes de figuritas
Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con shows, teatro, música y más
Revelan cómo la Policía Bonaerense protegió al carnicero que se hizo millonario con el "rulo" del dólar oficial
Diputado libertario y otro escándalo: desde Milagro Sala al Tesla de US$ 250 mil
Casa Metro presenta “La Luna Cautiva” y un show inmersivo con canciones de Fito Páez
Quedó expuesto: un docente platense “chapeaba” con ser novio de Lali Espósito
Tremendo blooper de una periodista en TN que derivó en un corte
Uno por uno, los cortes de luz programados para este viernes en La Plata: las zonas afectadas
Una pelea por supuestas estafas frente a una maderera terminó con seis demorados en La Plata
Prisión preventiva para el acusado de abusar y golpear a su expareja en Pilar
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 15 de mayo 2026
Viernes helado en La Plata: amaneció con apenas 2°C y anticipan un fin de semana fresco
VIDEO. Néstor Ortigoza, a las piñas en un reconocido boliche de zona Norte tras defender a su novia Rocío Oliva
Actividades: talleres en Villa Elisa, clases de plástica, festejo de jubilados
Los números de la suerte del viernes 15 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
El Senado votó pliegos judiciales, incluido el de Mahiques padre
Niños que fascinaron a Trump, lujo imperial y un banquete con Xi
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Mauricio Macri se encuentra en una nueva relación amorosa a cuatro meses de su separación con Juliana Awada.
Así, el ex mandatario apostó nuevamente al amor luego de la separación con Awada. Recordemos que, la misma se confirmó en el mes de enero y ahora, el Macri se mostró nuevamente enamorado.
Dolores Teuly, la flamante nueva novia de Macri, trabaja en la parte de eventos presidenciales de Casa Rosada, según la información que compartieron en la tele durante el mandato del ex presidente.
En el mes de marzo se encontraron en una fiesta de cumpleaños y allí volvieron a contactarse tras años sin verse. Además de estos detalles, dieron a conocer la primera foto de Mauricio Macri y Dolores juntos.
Ambos decidieron armar las valijas y volar directamente a París, lugar donde se quedaron durante cuatro días. En la imagen se los puede ver juntos y muy sonrientes recorriendo la Plaza Vendôme.
Finalmente, vale destacar que desde que se separó, a Mauricio Macri lo vincularon a diferentes mujeres como Chloé Bello y Natalia Graziano, ex pareja del periodista Matías Martin.
LE PUEDE INTERESAR
Tremendo blooper de una periodista en TN que derivó en un corte
LE PUEDE INTERESAR
Emmanuel Horvilleur: “Siempre hice canciones bailables, buscando la luz”
Pero, ambas lo negaron rotundamente en su momento, al igual que el ex mandatario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí