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Romance confirmado: se filtró la primera foto de Mauricio Macri con su nueva novia

Romance confirmado: se filtró la primera foto de Mauricio Macri con su nueva novia
15 de Mayo de 2026 | 07:52

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Mauricio Macri se encuentra en una nueva relación amorosa a cuatro meses de su separación con Juliana Awada.

Así, el ex mandatario apostó nuevamente al amor luego de la separación con Awada. Recordemos que, la misma se confirmó en el mes de enero y ahora, el Macri se mostró nuevamente enamorado.

Dolores Teuly, la flamante nueva novia de Macri, trabaja en la parte de eventos presidenciales de Casa Rosada, según la información que compartieron en la tele durante el mandato del ex presidente.

En el mes de marzo se encontraron en una fiesta de cumpleaños y allí volvieron a contactarse tras años sin verse. Además de estos detalles, dieron a conocer la primera foto de Mauricio Macri y Dolores juntos.

Ambos decidieron armar las valijas y volar directamente a París, lugar donde se quedaron durante cuatro días. En la imagen se los puede ver juntos y muy sonrientes recorriendo la Plaza Vendôme.

Finalmente, vale destacar que desde que se separó, a Mauricio Macri lo vincularon a diferentes mujeres como Chloé Bello y Natalia Graziano, ex pareja del periodista Matías Martin.

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Pero, ambas lo negaron rotundamente en su momento, al igual que el ex mandatario.

 

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