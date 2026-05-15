La colectividad paraguaya festeja la independencia

La colectividad paraguaya en La Plata celebrará el 215° aniversario de la Independencia del Paraguay (se conmemora el 14 y 15 de mayo) con una nueva edición del Festival Folclórico Patria y Madre, una propuesta cultural y gastronómica que reunirá música, danza y tradiciones populares.

Con entrada libre y gratuita, la jornada se realizará el próximo domingo, a partir de las 10 en la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé, ubicada en la plaza República del Paraguay de 84 y 5, y contará con espectáculos artísticos en vivo, acto protocolar y un paseo gastronómico.

La jornada es organizada por el Consulado de la República del Paraguay en La Plata con el acompañamiento de la Municipalidad en el marco de los festejos por el Día de la Patria y el Día de la Madre.

Habrá misa y luego un amplio programa de recitales que espectáculos artísticos. Desde la organización se indicó que la iniciativa busca promover y preservar las tradiciones paraguayas, fortalecer los vínculos culturales de la colectividad en la región y ofrecer un espacio de encuentro.