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Política y Economía |Tras 20 años

Terminó la era Baradel en el sindicato docente Suteba

Terminó la era Baradel en el sindicato docente Suteba

roberto baradel

15 de Mayo de 2026 | 02:39
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Roberto Baradel dejó la conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), luego de 20 años, debido a que María Laura Torre lo reemplazó al frente de la lista del oficialismo del gremio y resultó electa como nueva secretaria general.

Acompañada por Mariana Cattaneo y Silvia Almazán en las secretarías adjuntas, la lista Celeste Violeta se impuso con el 76% de los votos, sobre la Multicolor y la Azul y Blanca, y ganó en la mayoría de los distritos de la Provincia, además de retener el máximo cargo.

“Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores de la Educación con el compromiso de siempre, habitando cada patio y cada escuela. Continuaremos peleando por el salario de nuestros compañeros, trabajando por mejores condiciones para enseñar y aprender, enfrentando el ajuste del Gobierno de (Javier) Milei contra la Educación”, sostuvo Torre.

Por otra parte, destacó la transparencia de los comicios y señaló que es “un ejercicio de la democracia sindical” que practicó siempre SUTEBA y, también, les agradeció a todos los docentes por su participación.

Según SUTEBA, los trabajadores de la Educación, “fortalecidos en unidad y democracia sindical”, ejercieron el derecho al voto y elegieron a sus representantes para los próximos 4 años: “Como desde hace 40 años, la defensa de los derechos de los docentes y la Escuela Pública es y seguirá siendo nuestra bandera de lucha”, concluyeron.

 

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