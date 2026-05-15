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Política y Economía |Rechazaron su apelación

Otro revés para Tapia en la causa por evasión

Otro revés para Tapia en la causa por evasión
15 de Mayo de 2026 | 02:37
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Por segunda vez, la Cámara en lo Penal Económico rechazó el pedido del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para que se acepte su apelación al procesamiento por retención indebida de impuestos y aportes previsionales que denunció la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El tribunal ratificó que la defensa del titular de la AFA no presentó sus argumentos en tiempo y forma, por lo que resolverá el caso sin escuchar su postura.

A fines de marzo, el juez Diego Amarante procesó a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, al ex secretario general Víctor Blanco, al actual secretario Cristian Malaspina y al gerente Gustavo Lorenzo por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 19.300 millones de pesos.

Todas las defensas apelaron y se fijó audiencia para el 24 de abril. Quienes no pidieron prórroga debían presentar su escrito ese día. La defensa de Tapia no lo hizo.

El abogado Luis Charró -que representa a Tapia y a la AFA- argumentó que entendió que la nueva fecha valía para todas las partes. Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio lo rechazaron: las postergaciones solo aplicaban a quienes las habían pedido, sin margen de interpretación. Que Tapia no pueda apelar no implica que su procesamiento quede firme automáticamente, pero el tribunal fallará sin sus argumentos.

Si confirma los procesamientos, los dirigentes quedarán en condiciones de ir a juicio oral.

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En paralelo, la AFA avanzó en su ofensiva para apartar al juez, al denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño. La presentación la hizo Gregorio Dalbón, asesor jurídico de la entidad. El magistrado ya acumula una denuncia penal y cuatro recusaciones, una de las cuales fue rechazada por inexistencia de delito.

 

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