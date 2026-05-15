Reunión con intendentes por recortes en Salud

El gobernador Axel Kicillof avanzará con una nueva reunión con intendentes para blanquear los recortes presupuestarios nacionales en el área de Salud que impactan de lleno en los municipios.

El encuentro se realizará el martes en la Gobernación y estará encabezado por Axel Kicillof y el ministro de, Nicolás Kreplak. Se espera que los funcionarios brinden un informe detallado sobre el impacto del ajuste nacional en el sistema sanitario. Además, se firmará un acta acuerdo para reclamar por los recursos y políticas públicas afectadas.

Entre los principales puntos se abordarán las consecuencias derivadas de la interrupción y desfinanciamiento de programas sanitarios, las dificultades vinculadas al acceso a medicamentos, los problemas asociados a la provisión de insumos y vacunas, la creciente demanda sobre el sistema público y el impacto en distintas estrategias de atención y cuidado.

Hace algunos días Kicillof y Kreplak anunciaron un refuerzo en la entrega de medicamentos y calificaron de “criminal” el fin del plan Remediar que hará la administración libertaria. Para ello dieron un nuevo impulso al programa Medicamentos Bonaerenses, que garantiza a la población la cobertura pública de remedios para el tratamiento de enfermedades prevalentes. También el ministro reclamó por la falta de vacunas que debe mandar Nación.