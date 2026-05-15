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Política y Economía |Al gobierno nacional

Pedido de fondos de intendentes de todo el país

Pedido de fondos de intendentes de todo el país
15 de Mayo de 2026 | 02:36
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Intendentes de ciudades de todo el país advirtieron ayer que el federalismo “no es una concesión del poder central”, denunciaron que la retención de fondos para transporte público, educación y discapacidad no es “ahorro”, sino un incumplimiento de la ley que castiga a quienes producen, y reclamaron al gobierno nacional la coparticipación del impuesto a los combustibles.

En un documento difundido ayer, señalaron que “el equilibrio fiscal es una meta que compartimos y practicamos, pero es ilegal e inmoral si se financia con el despojo a las provincias y municipios. La retención de fondos para transporte público, educación y discapacidad no es “ahorro”, es un incumplimiento de la ley que castiga a quienes producen”.

El reclamo surgió luego de la reunión del Consejo Federal (Cofein) en Rosario, donde fueron recibidos por el jefe de gobierno local, Pablo Javkin. Los jefes comunales afirmaron que “el federalismo no es una concesión del poder central, sino la base fundacional de nuestra Nación. Mientras el poder central se refugia en la frialdad de las métricas macroeconómicas, nosotros gestionamos la urgencia diaria. No somos observadores de la crisis: somos quienes garantizamos que el transporte circule, que los hospitales atiendan y que el tejido social no se termine de quebrar. No tenemos seguidores virtuales; tenemos ciudadanos de carne y hueso que demandan respuestas hoy”, denunciaron.

La reunión del Cofein se produjo apenas unas horas después de una cumbre de más de 300 intendentes de todo el país en Rosario de la que participaron además los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Chubut, Ignacio Torres; Corrientes, Juan Pablo Valdés; y Mendoza, Alfredo Cornejo.

Javkin consideró que “no se pueden seguir municipalizando las responsabilidades mientras se centralizan los recursos a nivel nacional. Argentina no se puede seguir diciéndose federal y no incluir a las ciudades en un esquema de coparticipación. La Argentina va a ser federal desde las ciudades”.

Y lanzaron: “No pedimos asistencia, exigimos la restitución de los recursos que nuestras comunidades generan y que el Ejecutivo Nacional retiene de forma arbitraria, como el impuesto a los combustibles, que se duplicó y no es destinado a financiar el transporte público del interior del país y menos aún para el mantenimiento de las rutas nacionales”.

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