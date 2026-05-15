Reclamo por un joven con discapacidad

La madre de un joven con discapacidad denunció que su hijo corre el riesgo de interrupción del tratamiento por deudas que tendría IOMA con los profesionales que realizan el trabajo en su internación domiciliaria. Desde IOMA se informó que “se ofreció a la familia cambiar de empresa, pero hasta el momento no quisieron dar ese paso”.

El paciente Rodrigo Bellogrado necesita atención permanente. El diálogo con este diario, la madre, Paola Gómez, contó que “IOMA acumula más de un año de deuda con la prestación de internación domiciliaria.

“La falta de pagos provocó que muchos profesionales dejaran de asistir al domicilio” y hoy teme por la salud de su hijo.

“Hace cinco años que estoy con la empresa Diagonales Salud y nunca tuve problemas con ellos. El tema es que hace más de un año IOMA no paga la internación domiciliaria de mi nene”, explicó la mujer.

Rodrigo cuenta con Certificado Único de Discapacidad y presenta un cuadro complejo: retraso madurativo, trastornos de conducta, epilepsia, movilidad reducida y necesita asistencia permanente. Utiliza silla de ruedas y pañales, mientras que su madre asegura que el deterioro físico comenzó a agravarse por la falta de cobertura adecuada.

“Mi nene está perdiendo masa muscular. Necesito ayuda para bañarlo y cuidarlo”, contó Gómez.

Ante la consulta de este diario, desde la obra social se indicó que cuando hay un reclamo de esta naturaleza, “IOMA se ocupa de resolverlo de forma inmediata” para que la persona no se quede sin las prestaciones. “Se le ofreció a la familia el cambio de empresa, un trámite sencillo, pero hasta el momento dijeron que no”, se aseguró.