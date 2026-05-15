Anses paga jubilaciones, pensiones y asignaciones

15 de Mayo de 2026 | 02:17 Edición impresa

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los pagos que se realizarán hoy: jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas.

Jubilados y pensionados de la mínima cobrarán con los haberes del mes el bono de 70 mil pesos. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 3,38 por ciento.

Pensiones No Contributivas: titulares con documentos finalizados en 8 y 9 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: titulares con documentos concluidos en 4 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: titulares con documentos terminados en 4.

Asignación por Embarazo: titulares con documentos finalizados en 4.

Asignación por Prenatal: titulares con documentos concluidos en 4 y 5

En tanto, las Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo cobran con el siguiente esquema: DNI terminados en 5: 18 de mayo; DNI terminados en 6: 19 de mayo; DNI terminados en 7: 20 de mayo; DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Las Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo comienzan a cobrar el 22 de mayo, con DNI terminados en 0 y 1.