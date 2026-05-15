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Opinión |Editorial

La inseguridad hace cambiar hábitos de vida a la población

La inseguridad hace cambiar hábitos de vida a la población
15 de Mayo de 2026 | 02:24
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El hecho de que algunos comerciantes de la zona hayan decidido pasar la noche en sus negocios para evitar los reiterados robos y ataques que vienen sufriendo conforma un fenómeno nuevo, que se suma al de los vecinos que, desde hace tiempo, también empezaron a asumir por su cuenta una tarea que debiera ser realizada por las autoridades a cargo de la seguridad.

Tal como se detalló en la edición de ayer la decisión del dueño de una carnicería en Tolosa que hace un mes pasa las noches en su comercio luego de sufrir cuatro asaltos, se corresponde con lo que este diario había documentado jornadas antes en City Bell, en donde empresarios del centro comercial de Cantilo contaron que algunos colegas decidieron dormir dentro de sus negocios tras sufrir varios ataques durante las madrugadas.

El relato del carnicero tolosano marca con elocuencia el panorama que se vive en la zona de 520 y 2 bis: “Hace un mes que me quedo a dormir en la carnicería por los robos”, contó, para añadir datos sobre el cansancio y la impotencia que siente: “Se te meten. No te sirve de nada tener alarmas ni otro sistema. No sirve de nada”.

Y añadió que usa una barreta como arma: “Nos turnamos con los comerciantes y con vecinos del barrio porque todos sufrimos la inseguridad”. Su testimonio resume el nivel de angustia y desesperación al que llegaron en ese sector de Tolosa, en donde los comerciantes están organizándose en guardias nocturnas.

En el informe de la víspera se señaló que, lo que hasta hace poco parecían reacciones extremas, hoy se replica en casi todos los barrios. Y ahí aparece la señal más preocupante: muchos platenses ya no esperan respuestas, actúan por su cuenta.

Primero los vecindarios dejaron de utilizar las veredas como lugares para relacionarse, para conversar o como espacios de juego para los chicos. La aparición de delincuentes clausuró esa costumbre. Y a partir de allí el auge del delito obligó a colocar rejas en las viviendas, alarmas propias y vecinales.

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Los pobladores reclamaron mayor presencia policial en las calles y ello no ocurrió. Los barrios cerrados florecieron aquí y allá. Se sucedieron reuniones con autoridades, hicieron sugerencias ofrecieron testimonios valiosos, pero la inseguridad siguió creciendo.

Hoy mucha gente toma recaudos para poder ingresar o salir de sus hogares. Hay mucha gente armada, que en su vida disparó un tiro. Se convive con el miedo y con la reiterada sucesión de asaltos. Y ahora los comerciantes empezaron a dormir en sus comercios, para evitar ser robados.

En todo este proceso se perdieron vidas, hubo heridos y mucha gente vio cómo les robaron dinero y objetos valiosos. La calidad y el estilo de vida de la población se encuentran violentados por la inseguridad.

Es de esperar que las autoridades responsables reviertan este panorama tan preocupante.

 

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