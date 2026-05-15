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Política y Economía |Una familia necesitó casí $1 millón 500 mil en abril

Las canastas básicas también con menos aumentos: 1,1% y 2,5%

Las canastas básicas también con menos aumentos: 1,1% y 2,5%
15 de Mayo de 2026 | 02:32
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de abril registró un incremento del 1,1% con relación a marzo, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) subió un 2,5%.

Ambas estuvieron influenciadas por la menor variación que tuvo el rubro Alimentos y bebidas en el IPC del mismo mes (1,5%).

Los números de la CBA indican que la variación con respecto al mes anterior fue del 1,1% -la más baja desde agosto del año pasado, según el ministro de Economía Luis Caputo-, mientras que la variación acumulada del año se posicionó en el orden del 12,8% y el acumulado interanual fue del 32,4%.

Por su parte, la CBT subió un 2,5% en relación a marzo, 12,3% en el año y empardó con la CBA en el interanual con el 32,4%.

Con estos valores, la línea de indigencia de la CBA para un adulto equivale a los $215.228 y, en el caso de la CBT, se ubica en los $475.653.

En abril, un hogar compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años necesitó $529.460 en la CBA y $1.170.106 en la CBT.

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En segundo término, en el caso de una familia integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, para cubrir las necesidades básicas (CBA) $665.053 y $1.469.786 para cubrir la CBT.

Por último, en una casa donde conviven un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años, fue necesario contar con $699.490 para la CBA y $1.545.872 para la CBT.

La CBA (Alimentaria) incluye productos como carnes (pollo, res, cerdo), huevos, lácteos, frutas, verduras, pan, fideos y arroz.

La CBT (Total) suma a la CBA bienes y servicios no alimentarios esenciales (transporte, indumentaria, salud).

 

 

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