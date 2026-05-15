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Política y Economía

Reclamo sindical en 7 y 50 contra el impacto del ajuste en el sistema sanitario

Reclamo sindical en 7 y 50 contra el impacto del ajuste en el sistema sanitario

el reclamo en 7 y 50 por los recortes/nicolás braicovich

15 de Mayo de 2026 | 02:41
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El Foro por el Derecho a la Salud instaló ayer en 7 y 50 una “carpa sanitaria” para visibilizar el reclamo por los recortes en distintas partidas de Salud que viene ejecutando el gobierno nacional. De la actividad participaron dirigentes, trabajadores y militantes de la CTA, ATE y la Cicop, el gremio que nuclea a los profesionales de los hospitales públicos de la Provincia. La movida se transformó en una suerte de previa de la Marcha Federal por la Salud que se realizará el martes que viene en Capital Federal en busca de visibilizar el planteo que se viene haciendo en función de los recortes que están afectando diversos programas. En tanto, y bajo esa misma premisa, trabajadores estatales convocaron para hoy a las 10 a una conferencia de prensa en el Hospital San Martín contra el cierre del programa Remediar, el vaciamiento del PAMI, los despidos nacionales en el sector Salud, por recomposición salarial para todos y el cumplimiento de la provisión de vacunas.

La actividad es organizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires bajo la consigna “El ajuste de Milei mata”.

 

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