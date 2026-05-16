Atlanta, ante Rafaela y Colón visita al Pincha

En el marco de la decimocuarta fecha del torneo de la Primera Nacional, Atlanta, tercero con 20 unidades (a tres del líder del Grupo B, Gimnasia de Jujuy), recibe en Villa Crespo, desde las 13, a Atlético Rafaela, sexto con 19, en uno de los partidos destacados de la jornada sabatina.

Mientras que por el Grupo A, el choque atrapante se jugará en Caseros. Estudiantes de Buenos Aires, decimosegundo con 15 puntos, espera desde las 15:30 a Colón, que llega a este partido siendo uno de los punteros con 22 (al igual que Morón).

La jornada de hoy contempla además los siguientes encuentros: Grupo A: Almirante Brown vs. San Telmo (15:30); Los Andes vs. Godoy Cruz (15:30) y Bolívar vs. Acassuso (16:00). Grupo B: Colegiales vs. Güemes (16:00).

La jornada de la Primera Nacional continuará mañana, conel resto de los cruces, entre ellos Gimnasia de Jujuy vs. Temperlet (15:30) y Gimnasia y Tiro vs. San Martín (T).