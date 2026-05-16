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Policiales |Ocurrió a metros del Colegio Nacional

Entró por salame y pan, pero terminó asaltado

Entró por salame y pan, pero terminó asaltado

El local donde fue asaltado un joven que entró a comprar / WEB

16 de Mayo de 2026 | 01:42
Edición impresa

Un joven de 21 años fue a realizar una compra en un autoservicio ubicado en las inmediaciones del Colegio Nacional de La Plata. Quiso el destino, o el azar, que lo hiciera en el peor momento. ¿Por qué? Porque justo cuando se dirigía hacia el fondo del comercio, ubicado en la esquina de 2 y 48, advirtió que en otro sector, el de la caja registradora, se estaba llevando adelante un asalto.

Según trascendió de fuentes policiales, el episodio ocurrió pocos minutos después de las 20. Este cliente, confió un vocero ligado a la pesquisa, “escuchó de inmediato que el delincuente le exigía a un empleado: ‘dame la plata y tirate al piso’, por lo que instintivamente atinó a esconderse detrás del mostrador junto a un trabajador del sector de fiambrería”.

Cuando parecía que ambos habían logrado ponerse a resguardo del accionar del ladrón, ocurrió la situación que más temían.

Al respecto, un informante policial indicó que “el asaltante se dirigió luego hacia el sector de fiambrería, donde amenazó de muerte al empleado mientras le exigía la entrega de la recaudación”.

“Se apoderó allí del dinero -no trascendió el monto- y también de algunos medicamentos”, agregó después.

Pero el cliente tampoco quedó al margen de la violencia del asalto. Según detallaron los investigadores, el delincuente también descargó su ambición sobre él y le arrebató la mochila que llevaba consigo. En su interior guardaba una tablet con su funda, una calculadora, un cuadernillo, una cartuchera con útiles escolares, un buzo estampado con letras de distintos colores y una botella. Por estas horas buscan al responsable del robo.

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