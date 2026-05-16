Fue a jugar al pádel y a la salida lo encañonaron

El violento asalto fue a metros del complejo de pádel de 131 y 68 / WEB

Un hombre de 44 años planificó la noche del jueves último para distenderse a través de una práctica deportiva, para olvidar por un rato su rutina cotidiana.

Por lo que pudo saber este diario de fuentes del caso, entonces se dirigió en su auto, un Peugeot 207 GTI de color negro, hasta un predio de canchas de pádel que se encuentra en las calles 131 y 68.

Su propósito de entretenerse y pasar un momento ameno estuvo cumplido. Pero lo que no estaba en su mente fue lo que sucedió a los pocos metros de salir de ese complejo.

Un vocero policial cercano a la investigación que se puso en marcha, aseguró que cuando habían transcurrido algunos minutos después de las 10 de la noche, la inseguridad que infecta a nuestra población se presentó sin invitación también en ese lugar.

En tal sentido, el informante hizo saber que “el auto de la víctima había quedado estacionado en 131 y 68. El damnificado ya se había subido al vehículo y se disponía a irse de la zona”.

Sin embargo, en medio de la oscuridad que prevalece en ese sector, irrumpió un delincuente que, valiéndose de un revólver y no permitiendo que se le observe el rostro al taparlo “con un gorro de lana y un cuellito de abrigo”, de inmediato amenazó de muerte a quien terminaba de jugar al pádel.

”BAJATE RÁPIDO”

Apenas el delincuente quedó a escasos centímetros de la víctima, “le apuntó con el arma de fuego, lo increpó y le ordenó que se bajara rápido del auto”.

Lógicamente aterrado, y temiendo peores consecuencias para él, decidió a acceder a la imposición del asaltante.

Pero primero, reveló el portavoz, “intentó tomar sus pertenencias que estaban en el Peugeot y es lo que enfureció a este ladrón”.

Es que, dio conocer, por esa circunstancia que el asaltante interpretó que ponía en riesgo su jugada delictiva, “le pegó un culatazo en la cabeza” con el revólver que empuñaba en una de sus manos.

Aturdido y dolorido por el fuerte golpe, el automovilista enseguida descendió de su rodado.

Casi en simultáneo, el delincuente ingresó al auto y con ágiles movimientos lo puso en marcha, apretó el acelerador y escapó de allí a toda velocidad “en sentido de circulación ascendente”.

La víctima señaló que pese al furibundo golpe recibido en la cabeza, no le produjo lesión alguna. Se espera identificar al ladrón con alguna cámara.