Estaba desaparecido y fue hallado muerto en Arana

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Tras varios días de intensa búsqueda y angustia, en las últimas horas fue hallado sin vida un hombre de 37 años que había desaparecido en La Plata, en un caso que ahora es materia de investigación judicial para determinar qué ocurrió. Se trata de Alejandro Samuel Rodríguez, quien había sido visto por última vez el pasado 6 de mayo en 529 entre 138 y 139.
Según indicaron, su cuerpo fue encontrado en un loteo de Arana, en inmediaciones de las calles 620 y 30, luego de varios días sin novedades sobre su paradero.
De acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes vinculadas al caso, el cuerpo no presentaba signos de violencia ni lesiones visibles al momento del hallazgo, por lo que la causa fue caratulada como “averiguación de causal de muerte”. Ahora, todas las miradas están puestas en la autopsia, que será clave para establecer qué provocó el fallecimiento.
La víctima padecía problemas de salud mental y además tenía una discapacidad motriz producto de un accidente sufrido años atrás. Según contó su madre, el hombre solía desorientarse y caminar hacia zonas descampadas, una información que -según sostuvo- había sido aportada desde el primer momento a los investigadores.
Sin embargo, tras la confirmación de la muerte, la mujer apuntó duramente contra el accionar de las autoridades y denunció una presunta falta de respuestas durante los días de búsqueda. En declaraciones públicas, aseguró que no se realizaron medidas urgentes que, a su entender, podrían haber sido determinantes para encontrarlo antes.
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De acuerdo a su relato, durante los últimos días incluso habían surgido pistas sobre posibles movimientos del hombre en otros sectores de la ciudad, aunque esas versiones no pudieron ser corroboradas a tiempo.
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