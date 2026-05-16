Nueva jornada de hockey femenino

Se jugará hoy, desde las 16, una nueva jornada del torneo Metropolitano femenino de Primera División. En lo que respecta a Santa Bárbara (16 puntos) se estará enfrentando mañana contra San Fernando “A” (18). Dicho partido de la máxima categoria se disputará, a partir de las 13, en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club, con la televisación de ESPN y Disney Premium.

Además, habrá un duelo platense, en el marco de la Primera E2 se estarán midiendo a las 10:30, Estudiantes “B” (2) y Santa Bárbara “F” (0), en la cancha del Country Club de City Bell.

Acontinuación se detallan el resto de los partidos de los equipos de nuestra ciudad en las diferentes categorías de Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires:

Primera C1: Universitario “A” (15) vs B. Hipotecario (11).

Primera C2: CUBA (10) vs Santa Bárbara “B” (15) vs San Luis “A” (21) vs Centro Naval (11).

Primera D1: Berazategui (3) vs Gimnasia “A” (12), desde las 10:30.

Primera D2: Cardenal Newman (23, puntero) vs San Luis “B” (10), Miraflores Country (13) vs Estudiantes “A” (17) y Universidad de La Matanza (3) vs Santa Bárbara “C” (11).

Primera D4: Santa Bárbara “D” (5) vs Liceo Militar (6) y Olivos “B” (11) vs Universitario “B” (16).

Primera E1: Universitario “C” (10) vs San Lorenzo de Almagro “B” (23, puntero).

Primera E4: Everton (22, escolta) vs Boca Juniors “A” (25, puntero).

Primera F1: Ferro Carril Oeste “D” (23, puntero) vs Universitario “D” (7) y Santa Bárbara “E” (7) vs San Sebastián (5).

Primera F2: Gimnasia “B” (16) vs Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes “B” (11), a partir de las 10:30.

Primera F4: Ciudad de Campana (10) vs San Luis “B” (5).

Primera G1: Asociación Coronel Brandsen (11) vs Campana BC “B” (4).