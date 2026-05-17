El ajuste de Caputo que complicó a Santilli

El Gobierno nacional profundizó el ajuste fiscal con una fuerte reducción de partidas destinadas a provincias y obras públicas, una decisión que complicó las negociaciones políticas que venía encabezando el ministro del Interior, Diego Santilli, con gobernadores dialoguistas.

La medida fue oficializada mediante la decisión administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Entre otros puntos, el recorte afectó los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una de las principales herramientas que utiliza la Casa Rosada para asistir financieramente a las provincias y sostener acuerdos políticos.

La poda llegó apenas días después de que varios gobernadores evitaran acompañar el intento opositor de interpelar a Adorni en el Congreso. Según trascendió, Santilli había prometido en reuniones previas que se mantendrían los compromisos vinculados a obras y recursos, por lo que el alcance del ajuste generó sorpresa y malestar entre los mandatarios provinciales.

El ajuste también alcanzó partidas para infraestructura vial, sanitaria e hidráulica en distintas provincias. Entre Ríos, Chubut y Catamarca aparecen entre los distritos afectados por la reducción de fondos para obras.

En la Casa Rosada sostienen que la decisión responde a la necesidad de preservar el equilibrio fiscal que impulsa el presidente Javier Milei. Sin embargo, varios gobernadores ya comenzaron a expresar en privado su preocupación por el impacto financiero y político de la medida.