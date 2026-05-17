Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Tensión con provincias

El ajuste de Caputo que complicó a Santilli

El ajuste de Caputo que complicó a Santilli
17 de Mayo de 2026 | 02:21
Edición impresa

El Gobierno nacional profundizó el ajuste fiscal con una fuerte reducción de partidas destinadas a provincias y obras públicas, una decisión que complicó las negociaciones políticas que venía encabezando el ministro del Interior, Diego Santilli, con gobernadores dialoguistas.

La medida fue oficializada mediante la decisión administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Entre otros puntos, el recorte afectó los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una de las principales herramientas que utiliza la Casa Rosada para asistir financieramente a las provincias y sostener acuerdos políticos.

La poda llegó apenas días después de que varios gobernadores evitaran acompañar el intento opositor de interpelar a Adorni en el Congreso. Según trascendió, Santilli había prometido en reuniones previas que se mantendrían los compromisos vinculados a obras y recursos, por lo que el alcance del ajuste generó sorpresa y malestar entre los mandatarios provinciales.

El ajuste también alcanzó partidas para infraestructura vial, sanitaria e hidráulica en distintas provincias. Entre Ríos, Chubut y Catamarca aparecen entre los distritos afectados por la reducción de fondos para obras.

En la Casa Rosada sostienen que la decisión responde a la necesidad de preservar el equilibrio fiscal que impulsa el presidente Javier Milei. Sin embargo, varios gobernadores ya comenzaron a expresar en privado su preocupación por el impacto financiero y político de la medida.

 

LE PUEDE INTERESAR

Los X de la semana

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

Desde el 26, otra semana de paro universitario

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

La violencia y otro grave episodio en un partido de fútbol infantil de La Plata: un padre terminó inconsciente

VIDEO. Otro ataque motochorro sembró temor en Tolosa

La disputa interna en el Gobierno volvió a estallar en las redes sociales

City Bell de festejo, con acto, recitales y torta

Repudian persecución a estudiantes libertarios

El PRO tras la centralidad perdida, la ruidosa mano de Karina y el pacto peronista
Últimas noticias de Opinión

El PRO tras la centralidad perdida, la ruidosa mano de Karina y el pacto peronista

Bullrich, Macri y Uñac activan la carrera hacia 2027, mientras el Gobierno acusa golpes y la economía no levanta

La Región frente al trabajo infantil y la esclavitud laboral

Los X de la semana
Policiales
La violencia y otro grave episodio en un partido de fútbol infantil de La Plata: un padre terminó inconsciente
De Guernica a La Plata: el final de una banda que robaba camionetas
Con 15 años, escapaban en un auto robado y terminaron chocando
Desvalijaron la casa de un penitenciario en Romero
Una trágica muerte enluta y conmueve a Magdalena
Información General
Ocurrencias: deseos de alto vuelo
Los números de la suerte del domingo 16 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Otra empresa textil en concurso de acreedores en medio de la crisis del sector
El autismo en la mira: detectan un patrón común en las profesiones de las madres
Los números de la suerte del sábado 16 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
VIDEO. Y la banda sigue...: River ganó y se va para Córdoba
Colidio: “Merecíamos tener una victoria así”
Sebastián Driussi salió lesionado y encendió las alarmas en el Millonario
Estudiantes: práctica especial para perfilar el equipo titular
Gran jornada para los pibes del León ante Barracas
Espectáculos
“Rada”: el desafío de bucear en las complejidades de Willy Wonka
Leonardo Sbaraglia: la nueva fascinación de Almodóvar
“Hamlet”: la vigencia de un clásico
Guía de cines
Jorge Porcel: luces y sombras, a 20 años de su muerte

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla