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Alertan por el robo de bicicletas en una facultad de la UNLP

Alertan por el robo de bicicletas en una facultad de la UNLP
16 de Mayo de 2026 | 12:25

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Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP alertaron por el robo de al menos dos bicicletas en lo que va de mayo en el sector del bicicletero, ubicado en el acceso a la unidad académica de 60 y 119. En este marco, se encendieron las alarmas en torno a la seguridad del predio y elevaron un pedido a las autoridades del decanato para reforzar la custodia.

Según precisaron, los ladrones «no eligen cualquier bicicleta, sino que se llevan las más caras». La primera sustracción ocurrió el 5 de mayo, mientras que durante esta semana se repitió el ilícito, lo que generó malestar y reclamos en la comunidad estudiantil.

"Es algo prioritario, ya que los compañeros hacen un esfuerzo grande para comprar sus bicicletas para ir a estudiar. No todos tienen la beca de transporte y los robos siguen", sostuvieron.

Al analizar la problemática, recordaron que "el bicicletero se inauguró hace dos años, pero desde finales de 2025 está sin vigilancia por un inconveniente entre la guardia edilicia y las autoridades de la Facultad".

Tras consumarse el segundo robo, una agrupación estudiantil elevó un petitorio al decanato para que se tomen las medidas pertinentes a fin de evitar nuevos ilícitos. Asimismo solicitó al Centro de Estudiantes que acompañe el reclamo.

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