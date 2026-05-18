Internaron a Chiche Gelblung y está en terapia intensiva: ¿qué le pasó?

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Hace muy pocos días, Chiche sufrió una caída que le provocó una herida cerca de su ojo que preocupó a sus seres queridos. Allí, según contó Pía Shaw en A La Barbarossa por Telefe, el periodista volvió a descompensarse y por eso se tomó la decisión de llevarlo a terapia intensiva.
Esto que le sucedió en el lado izquierdo del ojo es lo que más genera preocupación en los médicos y la familia", explicó la mencionada panelista, que agregó: "Fue un golpe casero, que puede pasar muchas veces, pero al haber seguido con su ritmo de vida, no frena, generó una descompensación que derivó en una internación nuevamente. Están evaluando si tuvo que ver con el golpe".
"Los médicos están observando cuál es su estado de salud. Está despierto. Estuvo hasta muy tarde ayer, domingo 17, mandando mensajes", revelaron en la tele.
Entonces, a tan solo un mes de haber sido intervenido quirúrgicamente por temas de salud, trascendió que Chiche Gelblung de 82 años fue internado en terapia intensiva. y generó fuerte preocupación.
Finalmente, recordemos que, el pasado lunes 20 de abril, el conductor fue internado en el Sanatorio Los Arcos tras sufrir una descompensación que derivó en una intervención en la que le colocaron dos stents en una de sus piernas y en ese momento Gelblung se mostró reticente a cumplir con la recomendación de hacer reposo en su hogar tras la internación y volvió a trabajar inmediatamente.
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