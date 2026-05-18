Fuerte revelación de Benjamín Vicuña: las diferencias en el trato con Pampita y la China Suárez

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Benjamín Vicuña se sinceró sobre los desafíos de liderar una familia numerosa y los matices en el vínculo con las madres de sus hijos. Así, el mencionado actor definió su realidad como la de una familia ensamblada.
Al hablar de su relación actual con Carolina "Pampita" Ardohain, Vicuña utilizó metáforas deportivas y empresariales para describir la armonía alcanzada: “Es como un equipo de fútbol... donde cada uno tiene un rol”.
Allí, según el actor, el bienestar de sus hijos mayores es el motor principal: “Es fundamental que reine la paz, el cariño y el buen diálogo”.
Por otra parte, Vicuña admitió que este equilibrio no fue inmediato: “Excepto al principio, que estaba todo un poco más revuelto, pronto encontramos el norte claro y fuerte, que es el bienestar de los chicos”. La complejidad de coordinar agendas y responsabilidades no es menor, comparándola con el mando de una gran embarcación: “Es un barco grande con muchos niños, colegios, vidas, responsabilidades... hay que ponerle la mejor”.
Sobre el vínculo entre su actual pareja, Anita, y la modelo, Benjamín fue tajante: “Anita tiene un rol en esta familia... el buen vínculo, el diálogo y la buena onda es fundamental”.
Seguidamente y respecto de la situación con Eugenia "la China" Suárez confesó que presenta otros matices.
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Si bien Vicuña destacó que tras la separación supieron mantener la armonía, reconoció que el presente es más complejo.
“Hoy es difícil porque hay un tema de distancias y que no quiero entrar en detalles”, confesó con cautela.
A pesar del distanciamiento actual, el actor mantiene la esperanza de recuperar la fluidez de antes por el bien de sus hijos menores: “Espero que algún día se pueda tener un poquito de sentido común y de buena onda, básicamente por los chicos. Mi intención es que vuelva una buena dinámica familiar”.
Finalmente, Vicuña dejó en claro que su vida en Argentina no es una casualidad, sino una elección consciente para ejercer su paternidad de forma presente. “No decidí estar acá para rajar... decidí estar acá para estar cerca de ellos”.
Entonces, reveló un detalle logístico que demuestra su compromiso: “Vivo literalmente en la puerta del colegio de mis hijos, a dos cuadras de donde viven ellos también. Esa lógica fue una búsqueda y la gran escena de mi vida son mis hijos y que estemos todos juntos. No hay otra", cerró Benjamín.
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