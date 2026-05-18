Gran Hermano tras la salida de Danelik: qué está pasando con los números en la pantalla

Esta semana, la producción de Gran Hermano simplificó la gala de eliminación y en lugar de separarla en dos días, la resumió en uno sólo ya que el lunes por la noche, el programa no saldrá al aire por los Martin Fierro de la televisión.

Allí, la tensión quedó entonces concentrada en la misma jornada que en materia de rating, no tuvo demasiadas novedades.

La noche arrancó con "Por el Mundo" que promedió los 11 puntos y tocó un pico de 12,2 puntos y bajó un poco al inicio de Gran Hermano. Cuando Santiago del Moro apareció en pantalla, la aguja medía 11,8 puntos.

Entonces, al momento de la definición del nuevo eliminado, el número había trepado hasta los 13,2 puntos y por supuesto, lideraba la noche. En la vereda opuesta, Las chicas de la Culpa promediaron los 3,5 puntos con picos de 4.

Por otra parte, esta semana hay muchas novedades en la pantalla chica. El lunes 18 por la noche, se entregarán los premios Martin Fierro de la televisión que serán trasmitidos por Telefe. Desde las 19 horas se podrá seguir en vivo la alfombra roja y luego, se dará comienzo a la ceremonia conducida por Santiago del Moro.

El miércoles tendrá lugar el repechaje de Gran Hermano. La votación para definir quién vuelve a la casa ya está abierta y los postulantes son: Tomás Riguera, Nazareno Pompei, Franco Poggio, Nick Sicaro, Martín Rodríguez, Carlota Bigliani, Carmiña Masi, Jenny Mavinga, Lolo Poggio, Kennys Palacios, Brian Sarmiento, Yipio Pintos, Grecia Colmenares, Lola Tomaszeuski y Jesica La Maciel.

Finalmente, recordemos que, Andrea del Boca, Sol Abraham y Daniela de Lucía se bajaron de esta competencia.