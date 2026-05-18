Estudiantes argentinos competirán en EE UU con un cohete supersónico

Un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) representará al país en una competencia internacional de cohetería con un proyecto diseñado para superar la velocidad del sonido.

La International Rocket Engineering Competition, que se realizará entre el 15 y el 20 de junio en Texas, Estados Unidos, es uno de los certámenes universitarios más importantes del sector aeroespacial.

El equipo argentino presentará en ella el cohete “Aconcagua”, desarrollado para competir en una categoría destinada a vehículos capaces de alcanzar los 30.000 pies de altura, equivalentes a unos 10 kilómetros.

Según las estimaciones técnicas del equipo, el proyecto podría alcanzar una velocidad máxima de Mach 2, es decir, el doble de la velocidad del sonido. De lograrlo, sería el primer equipo universitario argentino de cohetería en superar esa marca en una competencia internacional.

La iniciativa reúne a más de 60 estudiantes de distintas carreras, entre ellas Ingeniería Mecánica, Electrónica, Industrial, Informática, Bioingeniería y Analítica.