Varios gobernadores evalúan desdoblar las elecciones y tomar distancia de los comicios nacionales

Aunque falta, y mucho, para las elecciones presidenciales de 2027, son varios los gobernadores que ya están pensando en la posibilidad de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales, en los que el presidente Javier Milei buscará la reelección y la oposición derrotarlo.

Marcado por el escándalo en torno al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los jefes provinciales están pensando en tomar distancia de octubre de 2027. Incluso, algunos, los que son parte de Provincia Unidas, el PRO y también de la UCR, ya están en conversaciones para unificar la fecha de lo que serán las elecciones para gobernador, atentos a que al Gobierno nacional le resultaría difícil atender varias elecciones en el mismo día.

"Somos muchos los gobernadores que pensamos en desdoblar la elección y trabajamos para hacerlo en la misma fecha", sostuvo uno según publica La Nación, mientras otros afirmó que "lo que está claro es que todos, o casi todos, van a desdoblar".

Con argumentos diferentes, tanto los que mantienen un buen vínculo, incluso con acuerdos puntuales, como los que están enfrentados con el Gobierno nacional piensan en que las elecciones en sus distritos sean en fechas diferentes a los comicios nacionales.

Mientras tanto, asoma el debate por la reforma electoral que impulsa el oficialismo en el Congreso que incluye la eliminación de las PASO, iniciativa que es resistida y que promete negociaciones antes de su discusión.