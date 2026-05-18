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Estudiantes vs Flamengo | Cacique Medina dijo que "estamos muy ilusionados" en la previa del choque por Copa Libertadores 2026

Estudiantes vs Flamengo | Cacique Medina dijo que "estamos muy ilusionados" en la previa del choque por Copa Libertadores 2026
18 de Mayo de 2026 | 12:50

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Alexander Medina brindó la conferencia de prensa en el Country de City Bell en la previa del choque clave de la zona A de la Copa Libertadores que el próximo miércoles sostendrán Estudiantes y Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El técnico del Pincha, que por la mañana dirigió la práctica y paró un probable equipo, dejó sus conceptos de cara al partido que puede definir la suerte de los albirrojos.

El "Cacique" destacó que “este partido es importante para nosotros por lo que significa jugar contra Flamengo y de visitante. Pero sobre todo porque quedan dos partidos y tenemos que confirmar el pasaje a octavos". En ese sentido dijo que "estamos bien posicionados, pero falta confirmarlo y trabajamos en todo sentido".

Además sostuvo: "Tuvimos tiempo para seguir fortaleciendo algunas situaciones que veníamos viendo que estábamos fuertes, y en otras mejorando. Nos dimos estos días como para trabajar en buena forma", al tiempo que precisó: "Estamos con mucha alegría, con mucha ilusión por lo que va avenir. El grupo está bien, el equipo está muy bien de cara a lo que se viene. Estamos muy ilusionados con este partido”.

“En la vorágine que veníamos de la doble competencia, gran parte de este proceso no teníamos semanas largas para trabajar. Por suerte esta semana nos sirvió para asimilar el post Racing, con frustración y amargura; porque nosotros confiábamos mucho en nuestro equipo", dijo medina. Luego sostuvo que "nosotros teníamos herramientas y material como para poder hacerlo (avanzar en el Apertura). No lo hicimos porque es fútbol y puede pasar. Es un partido que ya lo analizamos. Y ahora nos metimos de lleno en lo que va a venir. Nos quedan tres partidos, dos por Copa Libertadores muy importantes y el de Copa Argentina (ante Rosario Central), que está por verse. Pero en este caso hicimos foco en este partido”.

Cuando le consultaron sobre la importancia para él y Estudiantes de la resolución final de Conmebol del suspendido partido entre DIM y Flamengo dijo: "Es importante saberlo. Es un partido que se tendría que haber jugado en tiempo y forma. Entonces la resolución tiene que salir antes del partido, no después". Y fue más allá: "Para darle seriedad a la competición y también para establecer ciertos puntos que hay que respetarlos. Nosotros tenemos que ir a jugar el partido contra Flamengo ya sabiendo qué va a pasar. Y así mismo los otros dos rivales. Porque cuando a nosotros nos tocó Cusco, a ellos les tocó jugar también con seguidilla. Y ahora no puede aplazarse más de la cuenta. Tiene que resolverse en estos días y eso es lo que espero y esperamos todos desde nuestro lugar”.

Cabe destacar que por la mañana el plantel entrenó y Medina paró un probable equipo. Tal como adelantó EL DIA, el DT se inclinaría por una línea de 5 defensores, por lo que en Brasil formaría con: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Tiago Palacios, Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y Alexis Castro; Guido Carrillo.

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