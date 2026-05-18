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Política y Economía

VIDEO.- "Mi papá sabe que el futuro es sin carne": la frase de la hija de un alto dirigente rural desató la polémica

18 de Mayo de 2026 | 12:24

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La hija de Marcos Pereda, productor agropecuario y vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), desató la polémica al afirmar que "mi papá es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne". La frase de Milagros Pereda despertó una ola de comentarios en las redes sociales y su progenitor habló al respecto. 

Durante una entrevista emitida por una plataforma de streaming orientada al cuidado del ambiente y el consumo sustentable, la diseñadora analizó los hábitos de consumo actuales y planteó que disminuir la ingesta de productos cárnicos genera un impacto positivo. "Mi papá es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne", manifestó en el fragmento que circuló públicamente.

En el mismo espacio, Pereda señaló que su entorno familiar, de tradición ganadera, evalúa las consecuencias ambientales de la producción e hizo hincapié en la necesidad de modificar conductas de consumo a nivel global.

"Mi papá viene de generaciones de productores de ganadería pero está cortando esa línea, sabe y es súper consciente de que hay que ponerle un fin a esto", deslizó.

"Gran parte de esa influencia también fue de mi mamá que es vegetariana y algunos de mis hermanos también. Cuando estás más cerca de estas industrias tenés más realidades y entendés más lo que está generando y creo que un poco eso fue lo que nos hizo pegar un volantazo para el otro lado", expresó.

Siempre fui un defensor de la actividad ganadera

Ante la fuerte repercusión de los dichos, Marcos Pereda utilizó sus redes sociales para distanciarse de la postura expresada por su hija. El dirigente aclaró que, si bien respeta la visión individual, la misma no refleja sus convicciones sobre el sector. "Siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país", sostuvo el vicepresidente de la SRA, quien además ratificó la importancia de ampliar los mercados internacionales para la carne argentina.

El debate se produce en un escenario de definiciones políticas para la Sociedad Rural Argentina, donde el actual presidente, Nicolás Pino, y el vicepresidente mantienen diferencias de criterios de cara a la renovación de autoridades.

El proceso electoral de la entidad está programado para el próximo 9 de septiembre, fecha en la que los socios elegirán la conducción definitiva en medio de las tensiones vigentes entre los principales referentes de la comisión directiva.

 

 

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