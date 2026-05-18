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Política y Economía |Malestar entre funcionarios frente al caso que sacude al Gobierno

Atentos a Adorni: lo apuran por su declaración

Pese a que el jefe de Gabinete y el propio Presidente prometieron que iba esclarecer su situación patrimonial en pocos días, el documento sigue sin aparecer

Atentos a Adorni: lo apuran por su declaración

El caso Adorni genera cortocircuitos al interior del Gobierno / web

18 de Mayo de 2026 | 01:51
Edición impresa

Instalado como el principal dolor de cabeza del gobierno de Javier Milei, el caso Manuel Adorni sigue sumando capítulos y ninguna aclaración. Mientras avanza la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito en su contra, el jefe de Gabinete sigue demorando la presentación de la declaración jurada que podría esclarecer su situación patrimonial. Todavía no hay fecha para eso (ni siquiera una aproximada), pese a que el propio presidente, Javier Milei, prometió hace una semana que el documento iba a conocerse “lo más rápido posible”.

Incluso, trascendió que la dilación del ministro para presentar su declaración jurada genera malestar interno.

Una gestión estancada

Son varios los funcionarios inquietos porque intentan instalar sus propias agendas, anunciar medidas, salir a comunicar logros de gestión y semana tras semana se topan con el mismo obstáculo: el caso Adorni les tapa todo. Cada noticia que generan queda desplazada por una nueva revelación vinculada al ministro coordinador. Y las novedades del caso, lejos de escasear, se multiplican con una regularidad que desespera al oficialismo.“Así es muy difícil”, repiten puertas adentro quienes tienen contacto cotidiano con el elenco de gestión.

La frase resume el estado de ánimo de una parte significativa del gobierno. No es ni siquiera un enojo abierto contra Adorni, sino agotamiento frente a una situación que parece no encontrar fin y que los obliga a estar permanentemente a la defensiva.

El factor Bullrich

En el medio de esa tensión, fue Patricia Bullrich quien decidió decir en voz alta lo que muchos susurraban. El miércoles 6 de mayo, la senadora se hizo eco de los reclamos internos y pidió públicamente una resolución al caso.

No lo hizo con estridencia, pero sí con una claridad que no dejó margen para la interpretación. Y cuando el viernes volvió a ser consultada al respecto en una rueda de prensa, ratificó su postura sin titubeos.“Ya lo dije. Con una vez alcanza, mi posición fue clara”, respondió ante una consulta periodística.

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Para Bullrich, exministra de Seguridad que hoy conduce el bloque libertario en el Senado, la situación es simple: es el propio Adorni quien debe estar trabajando sobre su situación patrimonial, y aclarar esos puntos resulta fundamental tanto para el funcionario como para la figura del Presidente.

La intervención de Bullrich no fue un dato menor. Para muchos, fue la señal de que la paciencia tiene límites, incluso dentro del círculo íntimo del poder libertario.

marchas y contramarchas

La respuesta de Adorni a ese reclamo llegó al día siguiente, el 7 de mayo, en una entrevista extensa que dio al canal ultraoficialista de streaming Neura. En ese espacio, amable para él, el jefe de Gabinete intentó recuperar el control del relato oficial. Dijo que iba a presentar la declaración ante la Oficina Anticorrupción, minimizó los roces con la exministra y ofreció detalles sobre su situación personal frente al avance de la Justicia.

“Patricia me spoileó, se adelantó”, comentó en un tono que quiso sonar a broma y con el que buscó restarle dramatismo al episodio. Dio a entender que era solo cuestión de tiempo para dar a conocer su declaración jurada.

Desde Casa Rosada respaldaron esa versión. En un principio, trascendió que la presentación demoraría entre 25 y 30 días. Pero con el correr de las horas esa certeza se fue diluyendo. Las fuentes que antes hablaban de semanas comenzaron a bajarle el tono a esa posibilidad, hasta que hoy directamente ya no hay ninguna fecha concreta sobre la mesa. Y la declaración jurada de Manuel Adorni continúa como una promesa que sigue durmiendo el sueño de los justos.

Esta demora solo lleva a que los ánimos puertas adentro del Gobierno sigan crispados. Y es que, como reconocen cerca del propio Presidente, la gestión de La Libertad Avanza queda atada exclusivamente a defender al ministro coordinador de manera casi diaria.

No obstante, Milei ya fue claro: no piensa “sacrificar” al funcionario para ganar una elección. Pese a que la Justicia lo investiga por la presunta incompatibilidad entre su nivel de gastos y sus ingresos, él sigue considerándolo una persona leal y proba.

Al respecto, una fuente libertaria que camina el territorio de la provincia de Buenos Aires observó que esta es la excusa ideal para el mandatario si no puede ser reelecto en 2027: “Si Milei no gana va a decir que prefirió resguadar a un hombre leal y honesto, que no lo entregó por convicción, antes de ganar una elección”, reflexionó.

 

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