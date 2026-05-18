Atentos a Adorni: lo apuran por su declaración

Dinero en un clic: La Plata se vuelca más a las apps mientras se hunde el empleo formal
Dinero en un clic: La Plata se vuelca más a las apps mientras se hunde el empleo formal
El PRO defiende una eventual candidatura de Macri y Bullrich impulsa un acercamiento para salvar la reelección de Milei
En medio de la tensión por el financiamiento universitario, Milei dio una clase en una universidad privada
Del primer entrenador interino al último: la mano de Horacio Sancet en 1933 al gran desafío del Pata Pereyra
Adiós a los que esquivan las fotomultas: cómo funcionan los radares "inteligentes" que llegan a Argentina
Internaron a Chiche Gelblung y está en terapia intensiva: ¿qué le pasó?
Continúa la pasión por el gran concurso de EL DIA con una nueva consigna
Milei insultó al periodista de TN Mercuriali y encendió las redes: "Mier... humana"
Conmoción total por la muerte de un menor de 12 años en La Plata
Baobab se reinaugura con un Hot Sale imperdible: hasta 25% OFF en todo el salón
Ya es más caro viajar a CABA desde La Plata: los nuevos valores del tren y las líneas 129 y 195
Construcción: el metro cuadrado en dólares a punto de su récord
VIDEO. Un gesto más importante que el resultado: el ejemplo de respeto tras el clásico infantil entre Gimnasia y Estudiantes
VIDEO.- La bronca de Messi con los hinchas del Inter Miami: cantaron "Jugadores..."
Gran Hermano tras la salida de Danelik: qué está pasando con los números en la pantalla
Fuerte revelación de Benjamín Vicuña: las diferencias en el trato con Pampita y la China Suárez
Quién es el sospechoso detenido por los ataques antisemitas en La Plata
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Lee las noticias que otros medios eligen no mostrar
Una insignia que antecedió a la bandera: hoy es el Día de la Escarapela
Shakira, absuelta en la causa por fraude fiscal en España y ahora le tienen que devolver un cifra astronómica
El frío polar se hace sentir este lunes en La Plata y aparecen las primeras escarchas del año
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Alak recibió al nuevo decano de Humanidades de la UNLP para avanzar en políticas públicas conjuntas
Pesadilla en Barrio Norte: despiertan a una familia para asaltarla
Un incendio arrasó con un departamento en plena madrugada en Berisso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Pese a que el jefe de Gabinete y el propio Presidente prometieron que iba esclarecer su situación patrimonial en pocos días, el documento sigue sin aparecer
Instalado como el principal dolor de cabeza del gobierno de Javier Milei, el caso Manuel Adorni sigue sumando capítulos y ninguna aclaración. Mientras avanza la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito en su contra, el jefe de Gabinete sigue demorando la presentación de la declaración jurada que podría esclarecer su situación patrimonial. Todavía no hay fecha para eso (ni siquiera una aproximada), pese a que el propio presidente, Javier Milei, prometió hace una semana que el documento iba a conocerse “lo más rápido posible”.
Incluso, trascendió que la dilación del ministro para presentar su declaración jurada genera malestar interno.
Son varios los funcionarios inquietos porque intentan instalar sus propias agendas, anunciar medidas, salir a comunicar logros de gestión y semana tras semana se topan con el mismo obstáculo: el caso Adorni les tapa todo. Cada noticia que generan queda desplazada por una nueva revelación vinculada al ministro coordinador. Y las novedades del caso, lejos de escasear, se multiplican con una regularidad que desespera al oficialismo.“Así es muy difícil”, repiten puertas adentro quienes tienen contacto cotidiano con el elenco de gestión.
La frase resume el estado de ánimo de una parte significativa del gobierno. No es ni siquiera un enojo abierto contra Adorni, sino agotamiento frente a una situación que parece no encontrar fin y que los obliga a estar permanentemente a la defensiva.
En el medio de esa tensión, fue Patricia Bullrich quien decidió decir en voz alta lo que muchos susurraban. El miércoles 6 de mayo, la senadora se hizo eco de los reclamos internos y pidió públicamente una resolución al caso.
No lo hizo con estridencia, pero sí con una claridad que no dejó margen para la interpretación. Y cuando el viernes volvió a ser consultada al respecto en una rueda de prensa, ratificó su postura sin titubeos.“Ya lo dije. Con una vez alcanza, mi posición fue clara”, respondió ante una consulta periodística.
LE PUEDE INTERESAR
Milei cargó contra los que lo tratan de “loco”
LE PUEDE INTERESAR
Alerta centroderecha: las movidas de Macri ya inquietan al Gobierno
Para Bullrich, exministra de Seguridad que hoy conduce el bloque libertario en el Senado, la situación es simple: es el propio Adorni quien debe estar trabajando sobre su situación patrimonial, y aclarar esos puntos resulta fundamental tanto para el funcionario como para la figura del Presidente.
La intervención de Bullrich no fue un dato menor. Para muchos, fue la señal de que la paciencia tiene límites, incluso dentro del círculo íntimo del poder libertario.
La respuesta de Adorni a ese reclamo llegó al día siguiente, el 7 de mayo, en una entrevista extensa que dio al canal ultraoficialista de streaming Neura. En ese espacio, amable para él, el jefe de Gabinete intentó recuperar el control del relato oficial. Dijo que iba a presentar la declaración ante la Oficina Anticorrupción, minimizó los roces con la exministra y ofreció detalles sobre su situación personal frente al avance de la Justicia.
“Patricia me spoileó, se adelantó”, comentó en un tono que quiso sonar a broma y con el que buscó restarle dramatismo al episodio. Dio a entender que era solo cuestión de tiempo para dar a conocer su declaración jurada.
Desde Casa Rosada respaldaron esa versión. En un principio, trascendió que la presentación demoraría entre 25 y 30 días. Pero con el correr de las horas esa certeza se fue diluyendo. Las fuentes que antes hablaban de semanas comenzaron a bajarle el tono a esa posibilidad, hasta que hoy directamente ya no hay ninguna fecha concreta sobre la mesa. Y la declaración jurada de Manuel Adorni continúa como una promesa que sigue durmiendo el sueño de los justos.
Esta demora solo lleva a que los ánimos puertas adentro del Gobierno sigan crispados. Y es que, como reconocen cerca del propio Presidente, la gestión de La Libertad Avanza queda atada exclusivamente a defender al ministro coordinador de manera casi diaria.
No obstante, Milei ya fue claro: no piensa “sacrificar” al funcionario para ganar una elección. Pese a que la Justicia lo investiga por la presunta incompatibilidad entre su nivel de gastos y sus ingresos, él sigue considerándolo una persona leal y proba.
Al respecto, una fuente libertaria que camina el territorio de la provincia de Buenos Aires observó que esta es la excusa ideal para el mandatario si no puede ser reelecto en 2027: “Si Milei no gana va a decir que prefirió resguadar a un hombre leal y honesto, que no lo entregó por convicción, antes de ganar una elección”, reflexionó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí