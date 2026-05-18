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Ante el furor por la llegada de los BTS a La Plata, ya tienen su primer mural en la Ciudad

Ante el furor por la llegada de los BTS a La Plata, ya tienen su primer mural en la Ciudad
18 de Mayo de 2026 | 12:44

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La Plata ya tiene el primer mural dedicado al grupo musical surcoreano BTS. La obra fue realizada en 19 y 60 por el artista urbano Cromoxoma, a partir de una iniciativa impulsada por la comunidad BTS La Plata Oficial, que desde hace altgunas semanas desarrolla distintas actividades vinculadas al reconocido grupo surcoreano.

La propuesta nació desde los propios fanáticos platenses, conocidos mundialmente como “Army”, quienes además buscan impulsar un reconocimiento formal para los integrantes de BTS como huéspedes de honor de la Ciudad. En ese marco, el pasado 10 de mayo realizaron una juntada en Plaza Belgrano, donde compartieron actividades, música y acciones vinculadas al fenómeno cultural que representa la banda.

El mural de a poco es nuevo punto de encuentro para seguidores del grupo en la Región. La obra refleja la identidad visual ligada a BTS y busca dejar una marca cultural en la Ciudad, donde la comunidad fanática creció de manera sostenida en los últimos años.

En ese sentido, remarcaron que las actividades organizadas por la comunidad incluyen encuentros solidarios, acciones culturales y espacios de intercambio entre jóvenes. Cabe destacar que tocarán entre el 21 al 24 de octubre en el Estadio Único.

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