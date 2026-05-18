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Política y Economía

En medio de la tensión por el financiamiento universitario, Milei dio una clase en una universidad privada

Fue en una materia cuyo titular es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger

En medio de la tensión por el financiamiento universitario, Milei dio una clase en una universidad privada
18 de Mayo de 2026 | 12:05

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En medio de la polémica por la no implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, el presidente Javier Milei brindó esta mañana una clase en una universidad privada.

Se trató de un encuentro organizado con por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, titular de la cátedra "Macroeconomía Avanzada" en la Universidad de San Andrés (UdeSA).

La materia pertenece al plan de estudio de la Maestría en Economía, según informaron desde la Casa Rosada en un breve comunicado oficial acompañado de fotos del mandatario con alumnos.

Se trató de la primera actividad semanal del libertario, luego de un fin de semana en el que volvió a insultar a la prensa para defender al ex diputado y candidato de La Libertad Avanza José Luis Espert, que debió bajarse de la contienda electoral del 2025 por vínculos con un presunto empresario narco.

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