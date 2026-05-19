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Deportes |Venció al francés Atmane

Etcheverry arrancó con un triunfo, en Hamburgo

Etcheverry arrancó con un triunfo, en Hamburgo
19 de Mayo de 2026 | 03:09
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Tomás Etcheverry (25) debutó con buen pie en el ATP 500 de Hamburgo. El tenista platense, que estrenó en la cancha el mejor ranking de sus carrera: 25 con lo que se transformó en la raqueta número de nuestro país, superó en primera ronda al francés Terence Atmane (51) por 6-2 y 7-6 (5) después de una hora y 40 minutos de juego. De este modo, Tomy avanzó a los octavos de final del torneo alemán, que se disputa sobre polvo de ladrillo, donde se estará midiendo con un rival de fuste como lo es Tommy Paul (26). El estadounidense arrancó en el certamen, previo a Roland Garros, con una victoria sin complicaciones ante su compatriota Ethan Quinn (49) por 6-1 y 6-3.

Cabe destacar que Etcheverry defiende una buena cantidad de puntos, ya que el año pasado llegó hasta la instancia de semifinales, donde fue derrotado por el italiano Flavio Cobolli en tres sets. El platense se enfrentó dos veces con Tommy Paul ambas fueron este año con sendos triunfos del estadounidense: ATP 250 de Houston (6-4 y 6-2) y Masters 1000 de Miami (6-3 y 6-1).

En lo que tiene que ver con el otro platense, Thiago Tirante (58) cayó en el debut del ATP 250 de Ginebra frente a Arthur Rinderknech (24) por 6-4 y 6-1. El tenista de La Cumbre tuvo que ser atendido en el primer set por problemas en el brazo izquierdo, pero de acuerdo a lo que pudo averiguar este medio con su entorno no tendrá inconvenientes de llegar en óptimas condiciones a Roland Garros.

 

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