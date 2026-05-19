La Provincia avanza en una ley para regular a los trabajadores de las apps

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El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, presentó ayer avances de un proyecto de ley para regular de manera integral la actividad de trabajadores de plataformas digitales en la Provincia. La iniciativa prevé la creación de un plan integral y un registro provincial para el sector, además de nuevas herramientas de seguridad, cobertura laboral y asistencia estatal.
Según explicó ayer el funcionario desde Casa de Gobierno, el objetivo es “acompañar desde el Estado” a quienes actualmente desarrollan tareas “en condiciones de informalidad y sin derechos garantizados”. En ese marco, remarcó que el proyecto busca establecer “un piso de derechos para los trabajadores de plataforma”.
La propuesta establece que el ministerio de Trabajo sea autoridad de aplicación y coordine una mesa junto a las carteras de Salud, Seguridad, Transporte y Gobierno. Entre los principales puntos, se destaca la creación de una aplicación oficial integrada con la plataforma MiPBA, que permitirá registrar a trabajadores del sector, acceder a servicios y generar información estadística sobre la actividad. “Queremos un registro de trabajadores por medio de plataformas que no lo tenemos y que las compañías tampoco lo aportan”, sostuvo.
La APP incluirá un botón de pánico conectado con áreas de seguridad para casos de accidentes, además de la contratación obligatoria de seguros por accidentes, invalidez y cobertura médica durante la jornada laboral y los trayectos.
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