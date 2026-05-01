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Los procedimientos incluyeron secuestro de documentación y alcanzaron a instituciones clave y equipos de competición en varias provincias.
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La Justicia federal avanzó este jueves con una serie de allanamientos en el automovilismo argentino, en el marco de una investigación que apunta tanto a instituciones como a dirigentes del sector. Los operativos alcanzaron a la Asociación Corredores de Turismo Carretera y a la Asociación Civil Propietarios de Automóviles de Competición, además de distintos equipos de competición.
La causa tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6, a cargo del juez Daniel Rafecas, y busca determinar posibles responsabilidades en presuntos delitos vinculados a la actividad.
Según se informó, la investigación no se limita a las entidades, sino que también pone el foco en figuras relevantes del automovilismo nacional. En ese marco, se confirmó que hay denuncias contra Hugo Héctor Mazzacane, Gastón Mazzacane, Alejandro Luis Reggi, Javier Alejandro Ciabattari y Roberto Horacio Valle.
De acuerdo con el dictamen de la fiscalía, el esquema investigado incluye el armado de una red de empresas vinculadas, el manejo de una doble contabilidad y la realización de operaciones en negro para ocultar el verdadero volumen de ingresos.
Según los investigadores, estas maniobras habrían tenido como objetivo desfinanciar la empresa principal del grupo y dificultar el cobro de impuestos por parte del Estado.
La operatoria se habría extendido durante una década, entre 2014 y 2024. En ese período, la investigación logró reconstruir el entramado societario, detectar ventas no declaradas y verificar transferencias de activos entre firmas del mismo grupo.
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Millonaria deuda
Los montos en juego son elevados. La deuda bajo análisis ronda los $5.500 millones para el período 2021-2023 y supera los $8.000 millones si se incluye el ejercicio 2024.
En tanto, la Procuración General de la Nación estimó el perjuicio concreto al fisco en $3.965 millones.
Qué se incautó en los procedimientos
Los procedimientos fueron realizados por personal de la División Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina, que actuó por orden judicial con tareas de registro y secuestro de material probatorio.
Durante los allanamientos se incautó documentación en formato físico y digital, además de realizarse peritajes fotográficos en distintas locaciones vinculadas a la actividad.
Entre los lugares intervenidos se encuentran las sedes institucionales de la ACTC, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, y de la ACPAC. También fueron allanados varios talleres de competición en diferentes puntos del país, como Ambrogio Racing (Córdoba), Aimar Motorsport (Córdoba), Catalán Magni Motorsport (Buenos Aires), Coiro Competición (Buenos Aires), JM Motorsport (CABA), RV Racing (Mar del Plata), CMG Racing (Entre Ríos) y Cristian Dose Competición (Buenos Aires).
La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.
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