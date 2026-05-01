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“Todo el mundo lo quería”: quién era el joven asesinado en La Plata tras una discusión en una fiesta

“Todo el mundo lo quería”: quién era el joven asesinado en La Plata tras una discusión en una fiesta
1 de Mayo de 2026 | 18:37

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La muerte de Luis Alberto Cubilla generó conmoción en Los Hornos y entre sus allegados, que lo despidieron con dolor y lo recordaron como un joven querido y ajeno a los conflictos.

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes, en medio de una reunión entre amigos por el Día del Trabajador, en la zona de 72 bis entre 142 bis y 143, a metros de la megatoma. Allí, tras una discusión que se desató en plena vereda, el joven de 29 años, fue atacado con un arma blanca.

“Todo el mundo lo quería”, aseguraron familiares y amigos en diálogo con EL DIA. Según relataron, era una persona “tranquila”, que “no se peleaba con nadie” y que incluso “odiaba los conflictos”. “Nunca fue a pelearlo”, insistieron quienes lo conocían.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, el episodio se produjo cerca de las 4:15, cuando la víctima y el agresor se encontraban junto a otras personas. En ese contexto, una discusión escaló hasta derivar en el ataque fatal.

Cubilla fue trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos, pero ingresó sin vida como consecuencia de una herida de arma blanca en el abdomen.

El presunto autor fue identificado como Pablo Alexis Ayala, de 22 años, quien tras el hecho se dio a la fuga. Sin embargo, fue rápidamente localizado y detenido por efectivos policiales, que lo trasladaron a la Comisaría Tercera.

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Fuentes del caso indicaron que no existía vínculo familiar entre la víctima y el acusado.

La causa quedó en manos de la UFI N°8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, quien dispuso pericias en el lugar, la búsqueda del arma utilizada —que aún no fue hallada— y la indagatoria del detenido. En tanto, peritos de la Policía Científica trabajaron en la escena durante las primeras horas del viernes.

El caso volvió a poner en foco la violencia en contextos de reuniones sociales y dejó una profunda huella en el entorno de la víctima, donde el dolor se mezcla con la incredulidad por un desenlace que, según aseguran, nadie imaginaba.

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