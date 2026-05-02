Reidel negó gastos personales con tarjetas de Nucleoeléctrica

El expresidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, rechazó haber utilizado tarjetas corporativas de la empresa para gastos personales y solicitó que se investigue “hasta el último peso” de los consumos registrados. La aclaración surgió luego de que se difundiera un documento oficial que detalla erogaciones realizadas con plásticos de la compañía estatal.

A través de redes sociales, el exfuncionario sostuvo que sus resúmenes no incluyen gastos de carácter privado. “Cero discotecas ni servicio de playa ni free shop ni nada”, afirmó.

El documento en cuestión forma parte de un reporte presentado por el jefe de Gabinete ante el Congreso, a partir de un pedido de información de la diputada Florencia Carignano. Se trata del “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.”, que reúne 58 páginas con fechas, montos y descripciones de operaciones en dólares y pesos realizadas entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

El registro incluye gastos vinculados a la actividad nuclear —como pagos a instituciones y proveedores del sector— junto con consumos en hoteles, restaurantes, tiendas de ropa, free shops y otros servicios. También aparecen más de 400 adelantos de efectivo por unos 56 millones de pesos (ver aparte). Sin embargo, el informe no identifica qué funcionario realizó cada operación ni especifica si los gastos corresponden a una o varias tarjetas.

Desde Nucleoeléctrica señalaron que el informe reúne consumos de “casi un centenar” de personas con cargos jerárquicos, lo que explicaría la diversidad de gastos y destinos.

En ese contexto, Reidel insistió en que la información difundida “mezcla datos de todas las tarjetas de la empresa” y consideró que atribuirle esos consumos responde a una interpretación incorrecta. Además, remarcó que su actividad fue “exclusivamente laboral” y que no tiene “nada que ocultar”.

Investigación en puerta

El caso abrió interrogantes sobre los mecanismos de control interno en el uso de tarjetas corporativas dentro de la empresa estatal. La difusión del informe y el cruce de declaraciones podrían derivar en auditorías o investigaciones para determinar responsabilidades y evaluar si los gastos se ajustan a las normativas vigentes.