Ladrones robaron una moto y hasta se cortaron el cabello en una escuela de peluquería de La Plata

Tres ladrones dieron un insólito golpe delictivo en una escuela de peluquería que funciona en Diagonal 73 entre 4 y 5, en La Plata. Las victimas denunciaron que los sujetos se hicieron pasar por modelos para las práctica de los estudiantes y que estuvieron casi una hora cortándose el pelo en el lugar. Tras ello, robaron la moto a un joven que también había acudido a la institución para renovar su cabellera.

"Nosotros tenemos una modalidad que consiste en que los alumnos practiquen cortes con modelos que en ocasiones son traídos por ellos y bien se acercan por cuenta propia", explicaron desde el curso.

De acuerdo con los testimonio, la pesadilla se produjo cerca de las 16 horas, cuando se hicieron presente tres chicos que en principio expresaron sus intenciones de cortarse el cabello. Sin embargo, el objetivo era otro: concretar un robo en el lugar.

"Uno de ellos se sentó y enseguida fue atendido por una alumna. Otro tomó algunos elementos de corte y, sin permiso, procedió a contarle a su compinche. Evidentemente era barbero porque lo hizo muy bien, tenía mucha destreza", recordó la denunciante.

A eso se sumó que el tercero de los sujetos se sacó la remera para quitarse los restos de cabello, al tiempo que exhibió el torso desnudo, una acción que los presentes consideraron "inapropiada" para ese ámbito educativo.

"Las personas que estudian acá son en su mayoría mujeres. La profesora les explicó que no podían cortar el pelo si no formaban parte de la clase y les advirtió por las conductas indebidas. Las estudiantes, por su parte, se quedaron calladas en medio de las sospechas de que estaban ante un episodio ilícito", relataron.

"Todas se quedaron quietas y no dijeron nada. Tenían miedo que sacaran una navaja o un revólver, o que hicieran una especie de golpe comando", añadieron sobre la actitud de los intrusos.

"Una vez que se cortaron el pelo, los sujetos salieron a la vereda y se apoderaron de la moto de otro chico que asistió como modelo de una estudiante. Lo que creemos es que estuvieron un buen rato en el curso para hacer tareas de inteligencia y ver qué podían robarse", señalaron denunciantes.

En este marco, lamentaron la sustracción de la moto. Además, el conductor radicó una denuncia policial en la Comisaría Novena de La Plata. Desde la escuela aseguraron que inmediato al hecho dieron aviso a la seccional policial de la jurisdicción pero que "no vino nadie".