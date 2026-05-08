Parte de lo que se venda, a las Fuerzas Armadas

Argentina destinará parte de los ingresos provenientes de privatizaciones y de la venta de inmuebles del Estado a un plan de modernización de las Fuerzas Armadas. “El 10% de lo recaudado por la venta, alquiler o cesión de bienes del Estado será destinado al requipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas”, dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El mismo porcentaje se aplicará a los ingresos por privatizaciones de empresas con participación estatal.

La norma, publicada el lunes a través del Boletín Oficial, establece además que ese porcentaje escala al 70% si el bien en cuestión estuviese bajo la órbita del ministerio de Defensa.

Aunque la intención original del gobierno era privatizar más de 40 empresas, hasta el momento solo lo ha hecho con IMPSA, una compañía dedicada a producir turbinas que había sido estatizada en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández .

El gobierno ha anunciado que inició el proceso de privatización de una línea de ferrocarril, empresas energéticas, la Casa de la Moneda, la empresa estatal de aguas más grande del país y una compañía de carga de equipajes en aeropuertos. El Ejecutivo estima concretar esas ventas antes de fin de año.

Las privatizaciones, estimadas en 2.000 millones de dólares por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la venta o alquiler de inmuebles, son una más de las muestras de acercamiento que el Ejecutivo intenta con las Fuerzas Armadas.

Anteriormente, el presidente, Javier Milei, designó como ministro de Defensa al general Carlos Alberto Presti, primer militar en liderar esa cartera desde la dictadura.

Los gobiernos que siguieron después de la última dictadura (1976-1983) tuvieron una relación distante con las Fuerzas Armadas.