“Más del 70% de los ingresantes no pasa al segundo año”, advirtió el nuevo decano de Medicina
“Más del 70% de los ingresantes no pasa al segundo año”, advirtió el nuevo decano de Medicina
VIDEO. La crisis, en el comercio: estiman que hay entre 1 y 3 cierres diarios
Quejas contra el IOMA por trabas y recortes en insumos para diabetes
De los hipopótamos de Vicuña a los duendes de Cormillot: las colecciones más extrañas de los famosos
La necesidad de prever defensas y obras ante la crisis climática
Aliados del PRO y la UCR frenan el avance de casi 50 pliegos judiciales
Récord de tasaciones: Leiva Joyas llega a La Plata por única vez
Negó pagos a la empresa de su amigo, pero los registros dicen otra cosa
Artistas, psicólogos, cardiólogos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
En un sector del Gobierno no cayó bien el reclamo a Adorni de Bullrich
Sin el apoyo peronista, la oposición va por la interpelación de Adorni
Paolo Rocca deja la conducción de Tenaris tras la tensión con Milei
La industria volvió a crecer y dejó atrás ocho meses de caída
El juicio por la muerte del hincha de Gimnasia, al fuero correccional
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los dictámenes necesarios para llevarlos al recinto todavía no reúnen las firmas suficientes
El Senado volvió a realizar una audiencia pública para analizar pliegos judiciales, pero el tratamiento de las designaciones continúa trabado por falta de acuerdos políticos. Según fuentes parlamentarias, los despachos favorables aún no alcanzaron las nueve firmas necesarias para habilitar su debate en el recinto.
Los dictámenes comenzaron a circular la semana pasada y continuaron abiertos a firma durante los últimos días, aunque senadores aliados del PRO y la UCR decidieron retener su apoyo. El principal reclamo apunta a que los pliegos actualmente en discusión corresponden únicamente a cargos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.
“No vamos a firmar los dictámenes hasta que no ingresen los pliegos de los jueces del interior del país”, señalaron desde el ámbito parlamentario.
Entre quienes todavía no rubricaron los despachos figuran el jefe del bloque PRO, Martín Goerling Lara, y el senador radical Maximiliano Abad.
Hasta el momento ya se desarrollaron tres audiencias públicas, en las que expusieron alrededor de cincuenta aspirantes a cargos judiciales. Sin embargo, todavía quedan dos jornadas más previstas para el miércoles 13 y jueves 14, cuando se presentarán otros 30 candidatos.
Entre ellos aparecen nombres vinculados a la denominada “familia judicial”, como Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte Suprema; Laureano Durán; y Ana María Juan.
LE PUEDE INTERESAR
Intendentes reclaman por un fondo para pagar el aguinaldo
LE PUEDE INTERESAR
Negó pagos a la empresa de su amigo, pero los registros dicen otra cosa
La demora en completar las firmas podría postergar hasta fin de mes el tratamiento de los pliegos en el recinto, mientras el oficialismo continuará únicamente con las audiencias públicas ya programadas.
Durante la tercera audiencia pública se presentaron, entre otros, Nicolás Pacilio y Juan Pablo Moldes.
Pacilio, propuesto para integrar la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 de la Capital Federal, destacó la importancia del trabajo colectivo dentro del Poder Judicial. “No hay responsabilidad más grande que decidir sobre la culpabilidad o no de una persona”, afirmó.
Por su parte, Moldes sostuvo que su forma de trabajo apunta a “alcanzar la mejor respuesta posible” y conducir equipos respetando las particularidades de cada integrante.
También defendió su postulación Pablo Wilk, actual secretario del juez federal de Quilmes Luis Armella y candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata. Wilk fue mencionado en la causa conocida como “Gestapo antisindical”.
“Nací en la jurisdicción, trabajo en la jurisdicción, la conozco y la quiero”, expresó al referirse al funcionamiento del tribunal.
Otro de los expositores fue el abogado Jorge Djivaris, postulado como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Durante la audiencia recibió cuestionamientos por una impugnación en la que se lo vinculó familiarmente con el ministro de Justicia, Juan Mahiques.
Ante una consulta de la titular del bloque libertario, Patricia Bullrich, Djivaris negó esa relación y aseguró: “No soy, ni fui familiar de ningún ministro de Justicia”.
Bullrich pidió que la aclaración quedara asentada en la versión taquigráfica y remarcó que las impugnaciones “deben ser serias”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí