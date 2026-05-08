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Política y Economía |Reclaman que se incluyan postulaciones para tribunales del interior

Aliados del PRO y la UCR frenan el avance de casi 50 pliegos judiciales

Los dictámenes necesarios para llevarlos al recinto todavía no reúnen las firmas suficientes

Aliados del PRO y la UCR frenan el avance de casi 50 pliegos judiciales

Los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway / Senado

8 de Mayo de 2026 | 04:37
Edición impresa

El Senado volvió a realizar una audiencia pública para analizar pliegos judiciales, pero el tratamiento de las designaciones continúa trabado por falta de acuerdos políticos. Según fuentes parlamentarias, los despachos favorables aún no alcanzaron las nueve firmas necesarias para habilitar su debate en el recinto.

Los dictámenes comenzaron a circular la semana pasada y continuaron abiertos a firma durante los últimos días, aunque senadores aliados del PRO y la UCR decidieron retener su apoyo. El principal reclamo apunta a que los pliegos actualmente en discusión corresponden únicamente a cargos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

“No vamos a firmar los dictámenes hasta que no ingresen los pliegos de los jueces del interior del país”, señalaron desde el ámbito parlamentario.

Entre quienes todavía no rubricaron los despachos figuran el jefe del bloque PRO, Martín Goerling Lara, y el senador radical Maximiliano Abad.

Audiencias y postulaciones

Hasta el momento ya se desarrollaron tres audiencias públicas, en las que expusieron alrededor de cincuenta aspirantes a cargos judiciales. Sin embargo, todavía quedan dos jornadas más previstas para el miércoles 13 y jueves 14, cuando se presentarán otros 30 candidatos.

Entre ellos aparecen nombres vinculados a la denominada “familia judicial”, como Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte Suprema; Laureano Durán; y Ana María Juan.

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La demora en completar las firmas podría postergar hasta fin de mes el tratamiento de los pliegos en el recinto, mientras el oficialismo continuará únicamente con las audiencias públicas ya programadas.

Durante la tercera audiencia pública se presentaron, entre otros, Nicolás Pacilio y Juan Pablo Moldes.

Pacilio, propuesto para integrar la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 de la Capital Federal, destacó la importancia del trabajo colectivo dentro del Poder Judicial. “No hay responsabilidad más grande que decidir sobre la culpabilidad o no de una persona”, afirmó.

Por su parte, Moldes sostuvo que su forma de trabajo apunta a “alcanzar la mejor respuesta posible” y conducir equipos respetando las particularidades de cada integrante.

También defendió su postulación Pablo Wilk, actual secretario del juez federal de Quilmes Luis Armella y candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata. Wilk fue mencionado en la causa conocida como “Gestapo antisindical”.

“Nací en la jurisdicción, trabajo en la jurisdicción, la conozco y la quiero”, expresó al referirse al funcionamiento del tribunal.

Cruce por una impugnación

Otro de los expositores fue el abogado Jorge Djivaris, postulado como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Durante la audiencia recibió cuestionamientos por una impugnación en la que se lo vinculó familiarmente con el ministro de Justicia, Juan Mahiques.

Ante una consulta de la titular del bloque libertario, Patricia Bullrich, Djivaris negó esa relación y aseguró: “No soy, ni fui familiar de ningún ministro de Justicia”.

Bullrich pidió que la aclaración quedara asentada en la versión taquigráfica y remarcó que las impugnaciones “deben ser serias”.

 

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