Gran Hermano: la placa de nominados oculta, confusión y salvaciones falsas

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Este miércoles 6 de mayo, se implementó por primera vez la placa oculta de Gran Hermano Generación Dorada.
Así, sin aviso previo, Santiago del Moro explicó que el público sabría los nominados para poder votar; sin embargo, los jugadores no.
Por este motivo, este jueves hubo cuatro salvaciones falsas y una sola real.
Allí, el conductor mezcló sobres con nombres de jugadores no nominados con solo participante que sí. De esta manera, los hermanitos continuaban sin saber si realmente estaban en placa o no, pero algunos seguirán con la tranquilidad de que tienen una semana más en la casa: Tamara Paganini, Pincoya, la Bomba Tucumana y Eduardo.
Por su parte, Luana resultó ser la menos votada por el público.
Ella era la única jugadora que sí había sido nominada por la casa. De esta manera, Danelik, Emanuel, Cinzia y Zunino son los participantes que siguen en placa negativa hasta el domingo. Santiago del Moro no les confirmó ninguna información a ninguno.
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El próximo domingo, Santiago del Moro entrará a la casa de Gran Hermano con una dinámica, pero los jugadores aun no lo saben.
Ahí, otros participantes saldrán de la placa, camino a la eliminación del lunes. Según se rumoreó, el conductor ingresará para comer con ellos con las famosas "palabras" que sus familiares y amigos les mandaron a cada uno de los concursantes.
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