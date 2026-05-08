Mañana, festejos por el aniversario de Villa Elisa

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Con motivo del 138° aniversario de la fundación de Villa Elisa, que se conmemora hoy, el Municipio organizó un programa de actividades artísticas, recreativas e institucionales para mañana.
Los festejos tendrán lugar desde las 11, en la Plaza Luis Castells de Camino Centenario entre 49 y 52.
Se prevé una muestra de la filial local de la Cruz Roja y también estarán presentes la Escuela Técnica N° 2, el ente de turismo Municipal, la República de los Niños y la Comunidad Scout del Colegio San Francisco de Asís. A la vez, se prevé una exhibición de zumba y un espectáculo de la milonga “La Simone”, con Gisela Magri.
Del mismo modo, se llevará a cabo un acto oficial con izamiento de la bandera, bendición y desfile de instituciones, un despliegue de danzas clásicas a cargo del Centro Cultural MACA y shows música en vivo a cargo de Raíces de mi tierra, Martina Centurión, Ruso Anderfull y la Peña El Estribo, El Tío Valen y Va de vuelta.
Además de disfrutar de las actividades por el aniversario, quienes se acerquen a la Plaza Luis Castells entre las 13 y las 17 tendrán la posibilidad de realizar gestiones ante consulados, la Agencia Platense de Recaudación (APR) y el área de Defensa del Consumidor en el marco de “Nos vemos en el barrio”.
También se podrá obtener la tarjeta SUBE, aplicarse vacunas de calendario y cortarse el pelo de manera gratuita, entre otros servicios.
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