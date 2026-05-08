Diseñaron un corredor para ir en bici a la escuela

Los chicos, junto a la delegación, diagramaron todo su recorrido / el dia

Los estudiantes de San Pedro Apóstol de Villa Garibaldi mantienen una tradición que en el centro de la Ciudad parece haber quedado en el pasado: ir en bicicleta a la escuela. Y para que puedan hacerlo de una manera más segura, junto a la delegación, crearon un corredor alternativo por el que podrán circular más tranquilos.

La iniciativa surgió a partir de la propia rutina de los chicos, que con el inicio de clases comenzaron a moverse por calles secundarias para evitar la 22, donde el tránsito avanza a mayor velocidad.

Atentos a esta situación, desde el Centro Comunal de Villa Garibaldi, Parque Sicardi e Ignacio Correas propusieron a la comunidad educativa crear un corredor seguro y confeccionar entre todos la cartelería necesaria.

El recorrido comienza en 16 y 659. Desde allí, los estudiantes avanzan por calle 16 hasta 654, donde doblan hacia calle 21. Luego continúan hasta 652, vía que los conduce a las inmediaciones de la capilla San Pedro Apóstol, punto de ingreso de los alumnos.

“La idea es poder acompañar a los chicos de la secundaria, que son adolescentes y están experimentando la independencia de andar solos por la calle”, explicó la delegada Lorena Di Matteo y apuntó: “La iniciativa busca que puedan hacerlo por un camino cuidado, en buen estado y sin pozos, algo que no es menor en calles de tierra”.

Cuando recibieron la propuesta, los estudiantes se sumaron de inmediato. “El proyecto lo fueron pensando y llevando adelante desde su propia experiencia cotidiana. Creo que justamente ahí estuvo la motivación: sentirse partícipes activos del barrio y poder intervenir realmente en un espacio que también es de ellos”, expresó María Belén Lahorca, directora de la institución.

En los festejos por el aniversario de Villa Garibaldi, los chicos se reunieron en la plaza a confeccionar de los carteles. “Podríamos haberlos mandado a hacer, pero nos pareció más participativo que los pintaran ellos”, explicó Di Matteo y adelantó que el siguiente paso es que junto a personal de la delegación instalen las señales para poder inaugurar el corredor.