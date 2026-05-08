Diseñaron un corredor para ir en bici a la escuela

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Estudiantes de un colegio de Villa Garibaldi crearon las señales de tránsito del camino que toman a diario para ir a clases
Los estudiantes de San Pedro Apóstol de Villa Garibaldi mantienen una tradición que en el centro de la Ciudad parece haber quedado en el pasado: ir en bicicleta a la escuela. Y para que puedan hacerlo de una manera más segura, junto a la delegación, crearon un corredor alternativo por el que podrán circular más tranquilos.
La iniciativa surgió a partir de la propia rutina de los chicos, que con el inicio de clases comenzaron a moverse por calles secundarias para evitar la 22, donde el tránsito avanza a mayor velocidad.
Atentos a esta situación, desde el Centro Comunal de Villa Garibaldi, Parque Sicardi e Ignacio Correas propusieron a la comunidad educativa crear un corredor seguro y confeccionar entre todos la cartelería necesaria.
El recorrido comienza en 16 y 659. Desde allí, los estudiantes avanzan por calle 16 hasta 654, donde doblan hacia calle 21. Luego continúan hasta 652, vía que los conduce a las inmediaciones de la capilla San Pedro Apóstol, punto de ingreso de los alumnos.
“La idea es poder acompañar a los chicos de la secundaria, que son adolescentes y están experimentando la independencia de andar solos por la calle”, explicó la delegada Lorena Di Matteo y apuntó: “La iniciativa busca que puedan hacerlo por un camino cuidado, en buen estado y sin pozos, algo que no es menor en calles de tierra”.
Cuando recibieron la propuesta, los estudiantes se sumaron de inmediato. “El proyecto lo fueron pensando y llevando adelante desde su propia experiencia cotidiana. Creo que justamente ahí estuvo la motivación: sentirse partícipes activos del barrio y poder intervenir realmente en un espacio que también es de ellos”, expresó María Belén Lahorca, directora de la institución.
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En los festejos por el aniversario de Villa Garibaldi, los chicos se reunieron en la plaza a confeccionar de los carteles. “Podríamos haberlos mandado a hacer, pero nos pareció más participativo que los pintaran ellos”, explicó Di Matteo y adelantó que el siguiente paso es que junto a personal de la delegación instalen las señales para poder inaugurar el corredor.
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