Enemigos íntimos: los tres crímenes que estremecieron a la Región en siete días

Un hombre está acusado de matar al novio de su ex. Otro, de degollar al padre. Y un joven, de abusar y causar la muerte de su hijastra bebé

Un hombre mató al novio de su ex mujer y la torturó a ella durante una hora y media. Un joven degolló a su padre mientras miraba televisión en la casa que compartían en Los Hornos. Y un padrastro terminó preso por una sospecha terrible: le endilgan haber causado la muerte de su hijastra de 9 meses mientras la violaba.

Estos tres crímenes aberrantes que sucedieron en la Región en la última semana y llevaron a 43 la cifra de homicidios dolosos en lo que va del año (ahora ya son 44 tras el hecho de sangre en San Carlos- ver página 35), tienen como punto de contacto la violencia intrafamiliar.

“EMPEZÓ LA FIESTA”

La seguidilla arrancó a última hora del viernes 5 de octubre en una casa de 140 entre 49 y 50, donde E.R (32) cenaba una pizza con Fernando Waldemar Torres (49), un uruguayo con el que había empezado una relación después de separarse -a principios de año- de su marido, Gabriel Adrián Landívar (59), con el que tuvo dos hijos. Según allegados a la mujer, lo hizo cansada de los celos extremos y las actitudes violentas, aunque aclaran que “nunca lo imaginó capaz de hacer lo que hizo”.

Landívar se enteró de la incipiente relación con Torres (que sufría una paraplejía y se movilizaba en silla de ruedas) y expresó su desacuerdo, al punto de advertir: “Mientras estés vos acá y él en Uruguay, sigue todo normal. Si llega a venir, la cosa va a cambiar”. Y Torres vino. Ese viernes Landívar forzó la primera reja, abrió la segunda puerta con una llave, pasó por una tercera puerta y encontró a la pareja cenando. Según la reconstrucción que se hizo en base a lo que contó E.R, el hombre tenía un arma en su mano derecha y en la izquierda una bolsa de la que sacó una botella de Gancia, pastillas, precintos, una picana y guantes de goma.

“Ahora sí empezó la fiesta”, les habría dicho. Y agregó, dirigiéndose a su ex: “Te planchaste el pelo, putita. Mirá cómo se produce para vos, para mí nunca te pusiste así”.

A Torres le precintó ambas manos a las ruedas de su silla, y luego fue por su ex esposa. “¿No me amás? Disfrutá”, le susurró. Arrancó la manguera de gas de una estufa, le aplicó un “alargue” y, tras acercar el tubo al rostro de Torres, le tapó la cabeza con una bolsa de nylon, contó a este diario la hermana de E.R. Según su declaración, comenzó así un juego de perversión que se extendió una hora y media.

“Ella le pidió que parara por los hijos, pero él le respondió ‘que se críen solos’, no le importó nada”

“Si no me amás a mí, no vas a amar a nadie”, le habría dicho a E.R, mientras atacaba a Torres con una maniobra de ahogamiento. Según la familiar, E.R. contó que Landívar se mostraba furioso y le ordenó a su ex: “Sacate la ropa”. Ante la negativa, habría tomado otra bolsa y aplicado a la joven el mismo tormento que al hombre, mientras los obligaba a tomar el brebaje que había preparado. También les habría revelado la “vigilancia” sobre la casa y la planificación del ataque.

“Boluda, te vi cuando saliste a comprar una Coca Cola. Y vos boludo, ¿venías marcha atrás? Desde las 7 (de la tarde) te estoy esperando”, habría tirado. Por último, según los investigadores, el acusado detalló sus intenciones: “Tengo todo planeado, esto va a ser una escena de amor en la que él no aguantó. La rueda se quedó atrancada en la llave de gas y vas a ver cómo no se dan cuenta”, habría dicho. La secuencia culminó con Torres muerto, E.R internada en el hospital de Gonnet y Landívar detenido por “homicidio agravado, tentativa de homicidio, tormentos y privación ilegal de la libertad”.

en una tarde cualquiera

La tragedia sacudió el martes pasado a la pequeña cuadra de 154 entre 60 bis y 61, donde hasta entonces Rafael González (69) vivía con sus dos hijos -Hugo (31) y una mujer- y el marido de ella. Hugo es “enfermo psiquiátrico y estaba medicado. Pero nunca fue violento, por eso estamos tan shockeados”, aseguró un vecino que mantiene una estrecha relación con la familia y aquella tarde estuvo tomando mate con ellos en la plazoleta que linda con la escena del crimen.

La ex mujer de González contó que alrededor de las 15 “entraron (en la casa) mi hija y el padre. Rafael se acomodó en el sillón a mirar televisión y ella fue al baño”. Según su relato, al pasar por la puerta de la habitación de Hugo, la joven vio que su hermano estaba “sentado en la cama mirando hacia el techo”. Segundos más tarde la sorprendieron los gritos de Rafael.

Apurada, fue hacia el comedor y alcanzó a ver cómo su hermano sacaba el cuchillo del cuello de su padre. La puñalada le había entrado a la altura de la inserción cervical del músculo trapecio, detalla el informe pericial.

A pesar de la sorpresa, la reacción de la joven fue instantánea: agarró una silla y la usó para tratar de contener al muchacho y alejarlo de Rafael, quien cayó desplomado al piso, contaron fuentes distintas. Ambos se trenzaron en un forcejeo que terminó con Hugo corriendo de nuevo hacia su habitación. Los gritos y la breve pero intensa trifulca alertaron al grupo de personas que se había quedado en la plazoleta. Uno de los primeros en ingresar fue el vecino que relató parte de lo sucedido a este diario. Fue él quien sacó a la hija, muy perturbada por la situación, a la calle y la dejó con un familiar.

“Cuando le pregunté ‘¿qué le hiciste a tu padre, Pepe?’, me contestó: ‘Me tenía tan cansado’”

De nuevo adentro, se encontró cara a cara con Hugo, que se mostraba calmado. “Cuando le pregunté ‘¿qué le hiciste a tu padre, Pepe?’, me contestó: ‘Me me tenía tan cansado…’”, aseveró el hombre.

Rafael fue llevado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de 153 y 66, donde murió. Hugo, en tanto, fue alojado provisoriamente en el neuropsiquiátrico de Melchor Romero, donde hay una historia clínica suya con el diagnóstico de esquizofrenia, informaron fuentes oficiales.

“NO PUEDE RESPIRAR”

El último episodio de esta saga espeluznante sucedió el viernes en una casa de Punta Lara, donde una bebita de apenas 9 meses murió en el contexto de un abuso sexual, confirmaron fuentes policiales y judiciales.

Por el caso fue detenido el padrastro, Jhonatan Sosa, de 22 años, que tiene antecedentes penales por delitos contra la propiedad, había quedado al cuidado de la niña después de que la madre salió temprano para hacer unos trámites en la Anses y le pidió ayuda a su padre diciéndole: “No puede respirar”. Por la tarde, el vecindario reaccionó a la tremenda noticia prendiendo fuego la casa del acusado.