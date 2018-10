"Sos un papelón de la vida": filtran tremendos mensajes de Nicole para Cubero

En textos que habrían partido del entorno de "Poroto", la rubia trata de "gato" a Mica Viciconte, amenaza al defensor con ir con un juez y, de paso, ataca a Ivana Figueiras

Guerra total: Nicole Neumann y Fabián "Poroto" Cubero ya no intentan disimular siquiera un poquito, por el bien de las chicas, que entre ellos está todo mal, y se tiran dardos cruzados en los medios. Ayer, luego de que Mica Viciconte, actual pareja del futbolista, contara que la blonda envía mensajes de madrugada tratandola de "gato", y que "Poroto" contara que tuvo que bloquearla del WhatsApp, Nicole contestó y afirmó que el defensor de Vélez, solo quiere perjudicarla, celoso por su actual noviazgo, que no quiere bajar billete y que le pasa tan poco dinero que apenas le alcanza para una compra en el súper.

La respuesta llegó en forma de mensajes filtrados, de manera anónima, aunque está claro que partieron del campamento Cubero-Viciconte: en los textos, Nicole dispara picantes mensajes contra la pareja (y de paso, contra Ivana Figueiras, amiga de Cubero). ¿Qué dijo la rubia? A continuación, sus mejores frases:

- "Encima, también mandabas a la con... seca de Ivana (Figueiras, ex amiga de ambos y ahora amiga solo de "Poroto"). Vos no estás bien de la cabeza, sos otra mala influencia para nuestras hijas, lamentablemente. Ninguna persona que hable pelotudeces de mí va a pisar ningún lugar de mis hijas (más que tu departamento), ¿me escuchaste? Que te quede claro porque voy a ir con un juez. Sos tan infeliz que te levantás solo pensando cómo meterme un dedo en el ort... a mí y estás perjudicando a tus hijas. Andá a terapia pibe".

- "Mis hijas no tienen nada que hacer con un gato (en clara referencia a Viciconte) a solas, que no es madre y habla mal de la mamá. Te hubieras llevado a Alejandra si no tenías con quién dejarlas, por no sé qué motivo. Esto no va a pasar más, me voy a encargar judicialmente. Encima hablás intimidades que suponés en tu cabeza... Sos un papanatas, realmente. Irresponsable e inmaduro".

- "Sos un papelón a la vida... Si estuvieras con alguien que se pudiera tener buena relación, me hubiera encantado, sobre todo, por mis hijas. La cagaron los dos por descerebrados".

Esta guerra continuará...