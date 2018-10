Macri: “No podemos seguir con un manejo mafioso del sistema logístico”

Dijo además que “el populismo es como esa fiesta inolvidable, y cuando te levantás tenés un dolor de cabeza insoportable”

| Publicado en Edición Impresa

“No podemos tener un costo logístico del doble del de la región. No podemos seguir con un manejo mafioso del sistema logístico”, dijo anoche el presidente Mauricio Macri durante el cierre del 54º Coloquio de Idea, que se llevó a cabo en Mar del Plata. Y todos entendieron que hablaba de los gremialistas Hugo y Pablo Moyano.

La afirmación del Jefe de Estado se produjo horas después de que Hugo Moyano acusara al Gobierno de presionar al juez Luis Carzoglio para que haga lugar al pedido de detención de su hijo Pablo Moyano, en la causa en la que se investiga una presunta asociación ilícita en Independiente.

La dura confrontación entre el Gobierno y los jefes de Camioneros continuará hoy, con la movilización que estos realizan a la basílica de Lujan, donde Monseñor Agustín Radrizzani oficiará una misa (ver aparte). Seguramente aquí, el principal destinatario de los cánticos será Cambiemos y el propio Presidente.

Macri dijo además que “el populismo es como esa fiesta interminable y cuando te levantas tenés un dolor de cabeza insoportable”. Y agregó: “Tuvimos una borrachera acentuada que venía de años y llegamos al límite. Está en nosotros y lo vemos en el debate diario, pero vamos evolucionando y vamos creciendo”.

Para el mandatario “la política está en deuda con este país, muy en deuda, porque ha tenido momentos de recursos ilimitados, recordemos el petroleo o soja. Y siempre me pregunto: ¿dónde está ese dinero?”, cerró.

Además aseguró que uno de los pilares para la nueva Argentina es la llegada de jueces “que despierten confianza”.

“Tiene que haber más jueces que despierten confianza. Hemos nombrado más de 200 y siempre fueron los mejores de las ternas, no los amigos del Presidente”, dijo Macri y agradeció a la sociedad la “confianza” y la “madurez” para afrontar los momentos económicos difíciles.

El Presidente afirmó también que “si fuimos rápido al Fondo fue porque no dimos cuenta que esto no era fácil”. “Pensamos a partir de ahí en un dólar a $ 26 o $ 27. Después vinieron los cuadernos y, lo saben acá, los bonos cayeron tres veces después de ahí. Pero como decía mi abuela: lo que no te mata te fortalece. Los argentinos estamos empezando a salir de esto que sucedió mucho más fortalecidos. A situaciones similares de depreciación del 100% todo el sistema colapsaba. Por más que muchos pronosticaban eso, acá estamos”, resaltó.

Macri se sinceró cuando aseguró que “ahora hay datos que vienen mal, pero salen, y Dujovne no presiona a (Jorge) Todesca (titular del Indec) para decirle ‘tocame este dato que sale mal’.

Y enumeró: “Hemos nombrado a más de 200 jueces, tenemos 21% menos de homicidios, menos secuestros y un 74% más de procedimientos que el año anterior. Hemos hecho un plan de infraestructura que está en marcha, 818 obras en menos de tres años. Y la energía es otro punto fundamental”.