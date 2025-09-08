Se supo: Wanda Nara reveló qué le dijeron Maxi López, Mauro Icardi y L-Gante el día que terminaron sus relaciones

Reacción del mercado: el dólar oficial se dispara a $1.450, las acciones argentinas en Wall Street se hunden casi 22% y el Riesgo País supera los 1.000 puntos
Reacción del mercado: el dólar oficial se dispara a $1.450, las acciones argentinas en Wall Street se hunden casi 22% y el Riesgo País supera los 1.000 puntos
La conductora reflexionó sobre sus relaciones y rememoró como se enteró de la infidelidad de Icardi
Wanda Nara volvió a hablar sobre su pasada vida amorosa y reveló cómo terminaron sus polémicas relaciones con Maxi López, Mauro Icardi y L-Gante. En una charla distendida con Grego Rosello para “Fernet con Grego”, la conductora compartió detalles íntimos sobre sus parejas.
"Me pasó que el día que, que lo dejo a Maxi, estoy hablando un montón de Maxi, y me va a poner un bozal legal en cualquier momento, pero tengo buena onda. Ese día él me dijo: ‘busquemos la nena’”, reveló sobre la propuesta de su primer esposo.
Luego, recordó aquel insólito episodio en el cual Icardi se presentó en el Chateau Libertador para hablar con Wanda y terminó encerrándola en su armario: “El día que llamo el 911 y pasa todo lo que pasa con Mauro, él me decía: ‘busquemos el varón’”.
Por último, mencionó a su última pareja pública: "Me pasó que la última vez que hablé con Elián (L-Gante) me dijo: ‘quiero casarme con vos’”. Y reflexionó: “Entonces, a mí lo que me pasa es que después, como que me quedo pensando. Digo: ‘¿qué hubiera pasado si hubiera seguido’. Porque es muy fuerte. Vos decís: ‘me voy’, y de repente te proponen volver a empezar. Me pasó en esas tres relaciones eso".
En un juego de Yo nunca, la conductora no se ocultó cuando mencionaron “Nunca le revise el teléfono a una pareja”. Lejos de hacerse la desentendida, confesó que lo hizo en sus tres relaciones largas y que encontró “engaños de todo tipo”.
Grego no dudó en preguntar si fue así que se enteró de la infidelidad de Icardi con la China Suárez, a lo que ella contestó que sí y dio más detalles sobre la actitud del futbolista que levantó sus sospechas.
“Yo lo vi como que estaba raro y yo empecé a estar más rara. Dije ‘listo’ y empecé a ir al gimnasio, estaba empoderadisima. Me dijo ‘Andas en algo vos, estás rara. Quiero tu contraseña’. ‘Sí, tomá’, le dije a Kenny 'metete antes y borra todo' porque a mí me escribían mucho", reconoció.
