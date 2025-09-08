Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 14 de septiembre

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 8 y hasta el domingo 14 de septiembre, marcando así más novedades para la continuidad del noveno mes del año

Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas.

Día por día, todos estrenos de Netflix de esta semana

Lunes 8 de septiembre: Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul (temporada 1)

Lunes 8 de septiembre: La venganza de Analía (temporada 2)

Martes 9 de septiembre: Beso o muerte

Miércoles 10 de septiembre: Las muertas

Miércoles 10 de septiembre: Nombre artístico: Charlie Sheen

Miércoles 10 de septiembre: El amor es ciego: Francia

Miércoles 10 de septiembre: Renfield: Asistente de vampiro

Miércoles 10 de septiembre: El amor es ciego: Brasil

Jueves 11 de septiembre: Diario de una chica experta en desastres de amor

Jueves 11 de septiembre: Academia de Villanos

Jueves 11 de septiembre: Beauty in Black

Viernes 12 de septiembre: Las maldiciones

Viernes 12 de septiembre: El otro París

Viernes 12 de septiembre: Ocean's 8: Las estafadoras

Viernes 12 de septiembre: Tú y todo lo demás

Viernes 12 de septiembre: Ratu Ratu Queens: La serie

Viernes 12 de septiembre: La bella y Bester

Sábado 13 de septiembre: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (Evento en vivo - 22:00 hora estándar de Argentina)

Domingo 14 de septiembre: C.I.D (nuevo episodio)