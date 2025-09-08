Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 14 de septiembre

La plataforma de streaming más popular renueva su catálogo desde este lunes 8 de septiembre, con varias novedades para mitad del mes

Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 14 de septiembre
8 de Septiembre de 2025 | 09:51

Escuchar esta nota

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 8 y hasta el domingo 14 de septiembre, marcando así más novedades para la continuidad del noveno mes del año

Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas.

Día por día, todos estrenos de Netflix de esta semana

Lunes 8 de septiembre: Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul (temporada 1)
Lunes 8 de septiembre: La venganza de Analía (temporada 2)
Martes 9 de septiembre: Beso o muerte
Miércoles 10 de septiembre: Las muertas
Miércoles 10 de septiembre: Nombre artístico: Charlie Sheen
Miércoles 10 de septiembre: El amor es ciego: Francia
Miércoles 10 de septiembre: Renfield: Asistente de vampiro
Miércoles 10 de septiembre: El amor es ciego: Brasil
Jueves 11 de septiembre: Diario de una chica experta en desastres de amor
Jueves 11 de septiembre: Academia de Villanos
Jueves 11 de septiembre: Beauty in Black
Viernes 12 de septiembre: Las maldiciones
Viernes 12 de septiembre: El otro París
Viernes 12 de septiembre: Ocean's 8: Las estafadoras
Viernes 12 de septiembre: Tú y todo lo demás
Viernes 12 de septiembre: Ratu Ratu Queens: La serie
Viernes 12 de septiembre: La bella y Bester
Sábado 13 de septiembre: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (Evento en vivo - 22:00 hora estándar de Argentina)
Domingo 14 de septiembre: C.I.D (nuevo episodio)

Tras la serie de Moria, Netflix llevará a Lali a su catálogo

Charlie Sheen contó cómo empezó a tener sexo con hombres

Resultados oficiales en La Plata: se impuso Fuerza Patria por más de 6 puntos

El peronismo logró un triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en Provincia: la cobertura de EL DIA, minuto a minuto

Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: "La tristeza se transformó en proyectos"

La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

En La Plata, el PJ ganó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales

Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado

Magdalena, Brandsen y Punta Indio, con sopresas

"Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas"

Berisso: triunfo de Cagliardi y avance opositor

Rotundo triunfo del PJ, que superó por más de 13 puntos a LLA

La reacción del mercado: caen las acciones, a cuánto cotiza el dólar y el Riesgo País ya supera los 1.000 puntos
Se supo: Wanda Nara reveló que le dijeron Maxi López, Mauro Icardi y L-Gante el día que terminaron sus relaciones

Especiales y flashes: la TV y las elecciones

VIDEO. Lilia Lemoine denunció acoso mediático

Mica Viciconte fue a votar junto a su hijo, Luca Cubero
Cuenta DNI de Banco Provincia: tras las elecciones, qué promociones hay este lunes 8 de septiembre
La semana arranca con nubes, pero templada: cómo vienen los próximos días
Súper Cartonazo: los números de hoy lunes, que ahora regala un auto 0 km y más premios
La jornada electoral en La Plata, con reclamos pero sin sobresaltos
Trabajar en elecciones, algo que no se elige pero se debe hacer
Destino Guayaquil: por un cierre exitoso
Copa Libertadores: los ocho equipos que buscarán la gloria
El Pincha inicia una semana clave antes de River
Se agotan las ventanas para comprar las entradas de vuelta
Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión
Prófugos "responsables": fueron a votar pero terminaron presos
Nahir Galarza solicitó tener celular en la cárcel
Un impactante siniestro casi termina en tragedia
Una banda vació cuatro departamentos en menos de tres horas
Fuego descontrolado, pánico y un galpón arrasado
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"

